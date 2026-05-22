Березкин о том, где продолжит карьеру – в «Эдмонтоне» или «Локомотиве»: «Решение принято. Скоро будет известно»
Нападающий «Локомотива» Максим Березкин ответил на вопрос, где продолжит карьеру в следующем сезоне.
Контракт форварда и ярославского клуба рассчитан до 31 мая. Березкин выбран «Эдмонтоном» под общим 138-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2020.
– Где продолжите карьеру: в «Эдмонтоне» или «Локомотиве»?
– Скоро будет известно. Пока не буду ничего говорить. Дайте насладиться чемпионством. Решение принято, – сказал Максим Березкин.
В прошедшем сезоне Березкин набрал 32 (7+25) очка в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 22 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Будем болеть там за тебя. И если что - всегда рады принять обратно!