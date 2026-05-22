  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Березкин о том, где продолжит карьеру – в «Эдмонтоне» или «Локомотиве»: «Решение принято. Скоро будет известно»
0

Березкин о том, где продолжит карьеру – в «Эдмонтоне» или «Локомотиве»: «Решение принято. Скоро будет известно»

Максим Березкин ответил на вопрос о возможности отъезда в НХЛ.

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин ответил на вопрос, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Контракт форварда и ярославского клуба рассчитан до 31 мая. Березкин выбран «Эдмонтоном» под общим 138-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2020.

– Где продолжите карьеру: в «Эдмонтоне» или «Локомотиве»?

– Скоро будет известно. Пока не буду ничего говорить. Дайте насладиться чемпионством. Решение принято, – сказал Максим Березкин.

В прошедшем сезоне Березкин набрал 32 (7+25) очка в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 22 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМаксим Березкин
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoЭдмонтон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Видимо поедет за океан
Ответrpvckh8znd
Видимо поедет за океан
Тогда стоит пожелать ему удачи. А в основе будем ждать Илью Березкина
Ответrpvckh8znd
Видимо поедет за океан
А может тут захочет денастией стать!
Максим определенно заслужил этот шанс попробовать себя за океаном, рядом с двумя одними из лучших игроков в мире и продолжить расти дальше! В Эдмонтоне хорошая команда, даже в следующем сезоне будет одним из контендеров (вратаря бы найти ещё путного конечно). Так что Макс спасибо за всё, за 3 финала, за 2 кубка! Удачи в продолжении карьеры!
Удачи в Эдмонтоне, Макс!
Будем болеть там за тебя. И если что - всегда рады принять обратно!
Ну, поглядим в АХЛ для начало.
У МакДэвида что ни день - то шок-новость, сначала тренера убрали, который вышел два раза в финал, теперь подкрепление в виде Берёзкина подписывают.
Главный трэш-ток — это кубок на столе. Береглазов объяснил всем, как надо заканчивать разговоры. Сделали из трэш-тока шампанское. ЛОКО — чемпион!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
7 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
19 минут назадLive
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
23 минуты назад
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
57 минут назад
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 14:48
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Овечкин приехал на суперфинал Кубка России с детьми и оценил выступление Кадышевой «Россия у нас одна»: «Шикарно». Орлов тоже посетил игру «Спартак» – «Краснодар»
сегодня, 15:33Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Воробьев о Ярославле: «В 1996-м отцу говорили, что это футбольный город. Золото чемпионата России у «Торпедо» дало всплеск популярности хоккея»
сегодня, 16:02
Кузин о Радулове: «Уникальный человек. Если он орет, ты понимаешь, что он хочет для команды лучшего, помогает тебе прогрессировать»
сегодня, 15:13
Овечкин о том, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России: «За красивый футбол»
сегодня, 14:51
Никита Щитов: «Локомотив» – эталон хорошей и крепкой команды. В КХЛ играют много воспитанников. На их школу стоит равняться»
сегодня, 14:45
Тренер «Локо» о возможности привлечь Сурина к финалу: «Даже не стали дергаться. Егор провел тяжелый сезон, сделал дубль в золотом матче в Казани. Он отдал все для победы там»
сегодня, 14:24
Корнилов о ЧМ: «Отстранение России и Беларуси сказывается. Раньше 2-3 сборные были не в состоянии оказывать сопротивление. В связи с отсутствием двух сильных команд конкуренция сократилась еще сильнее»
сегодня, 13:27
Рекомендуем