  Радулов о чемпионстве «Локомотива»: «Как каково, #####, нормально, #####. Выиграли – самое главное. У нас ########### команда. За мат извиняюсь, но у нас ########### команда»
Радулов о чемпионстве «Локомотива»: «Как каково, #####, нормально, #####. Выиграли – самое главное. У нас ########### команда. За мат извиняюсь, но у нас ########### команда»

Александр Радулов нецензурно охарактеризовал «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поделился эмоциями после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии.

– Саш, поздравляю с победой. Расскажи, каково это было?

– Как каково, ##### (блин), нормально, ##### (блин). Выиграли – самое главное. Особенно приятно в Казани это сделать.

– Ты слышал, как тебе здесь трибуны свистели?

– А ты видел, сколько моих маек было?

– Видел.

– Вот тебе и ответ.

– Как это чемпионство отличается от того, что было в прошлом году?

– Было очень тяжело на самом деле. Они разные. Это тоже прекрасно. Время пройдет, будет какое-то сравнение. Главное – мы это сделали.

Как нам говорил Боб Хартли: «Один раз выигрывают герои, а два раза подряд – уже легенды». Мы это подтвердили. Думаю, все здесь являются легендами Ярославля.

– Ты помнишь, как мы в прошлом году на футболе сидели, и ты сказал фразу: «Неважно, кто будет тренер. Главное – ребята верят в друг друга, и мы все равно выигрываем второй Кубок».

– ### (блин), не помню. Помню, что что-то говорил.

– Не на камеру сказал.

– Значит, говорил, да.

Слушай, у нас ########### (офигенная) команда. Давай так. За мат извиняюсь, но у нас ########### (офигенная) команда.

Огромное спасибо руководству, огромное спасибо – предыдущему тренерскому штабу. Огромное спасибо этому тренерскому штабу. Всем.

Здесь нет мелочей. Здесь важен каждый винтик, каждый сантиметр, – сказал Александр Радулов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ВидеоСпортс’‘
Что он имел ввиду, но аудитория была не готова услышать:

– Саш, поздравляю с победой. Расскажи, каково это было?

– Отвечая в рамках критики чистого разума: сие есть предмет субъективного ощущения, находящегося в пределах нормы. Мы победили — и тем самым осуществили переход от «вещи в себе» к «явлению». Особую нравственную удовлетворённость доставляет совершение данного категорического императива на территории противника — в Казани.

– Ты слышал, как тебе здесь трибуны свистели?

– Вы апеллируете к феномену враждебной акустики. Я же апеллирую к созерцанию множества моих портретов на плечах местной публики. Один опыт созерцания уравновешивает другой. Силлогизм не требует комментариев.

– Как это чемпионство отличается от того, что было в прошлом году?

– С точки зрения трансцендентальной аналитики, эти два события различны по своей причинности. Прошлое подчинялось гипотетическому императиву: «если — то». Нынешнее — чистому категорическому: «победи, ибо таков закон практического разума». Временной интервал позволит произвести сравнение, но в данный момент важнейший из априорных синтезов — сам факт свершения.

Боб Хартли, наш тренер, изрёк, достойно последователя Канта: «Один раз выигрывают эмпирические субъекты, дважды подряд — ноуменальные личности». Мы подтвердили сей тезис. Полагаю, всякий здесь суть легенда Ярославля как царства целей.

– Ты помнишь, как в прошлом году на футболе сказал: «Неважно, кто тренер, главное — ребята верят»?

– Трансцендентальное единство апперцепции не сохранило точной формулировки. Однако отрицать не могу — коль скоро вы свидетельствуете. Вера, согласитесь, есть форма внутреннего созерцания.

Слушайте. У нас до крайности выдающаяся команда. Прошу простить за отсутствие риторических прикрас. У нас абсолютно выдающаяся команда.

Огромное спасибо руководству как интеллигибельной причине. Огромное спасибо предшествующему тренерскому штабу за антитезис. Огромное спасибо нынешнему — за синтез.

Здесь нет мелочей по определению. Здесь важен каждый винтик в механизме практического разума. И каждый сантиметр игрового пространства как формы априорного созерцания, — заключил Александр Радулов и удалился в область чистого мышления.
ОтветРоналдо Роналдович
Получилось некое интервью Ротенберга
ОтветРоналдо Роналдович
Кто ты воин
памятник тебе отлить из бронзы у Арены 2000, ЛЕГЕНДИЩА
ОтветSerega Syromyatnikov
Ага. И подписать: Идите на ### все. Или типа того.
ОтветSerega Syromyatnikov
Про отлить Сашка тоже подумал в этот момент
Чемпионские ребусы подъехали
мат в обычное дни - осуждаем, мат во время чемпионство - ну что вы в самом деле, дайте человеку повеселиться!
ОтветАлександр Филиппов
Не знаю, кто там осуждает мат в обычные дни. Я в обычные дни матом думаю и разговариваю.
ОтветАлешка Терминатор
ну это в своём кругу. в магазине и кафе (в обществе) все мы носим маску цивилизованных людей )
Как каково, АкБарс нормально, АкБарс. Выиграли – самое главное. У нас Локомотив команда. За мат извиняюсь, но у нас Локомотив команда
Звездатейшая, должно быть
ОтветtRIFF
Упоительная
ОтветtRIFF
Куда ему? Он всё всем доказал!
##### (капец) как ##### (рады) за локомотив
Главное, что ясно и без цензуры: они реально офигенная команда. Радулов — молодчик
Когда говорил спасибо тренерским штабам, ни одного матерного слова от него не прозвучало. Что это значит?
При всей на первый взгляд грубости и брутальности Саша первую часть выдал на эмоциях. А дальше были очень правильные слова, причём каждое обдуманное и взвешенное. Спасибо ему за теплые слова о тренерах, особенно о Никитине. Сашку уже считали сбитым лётчиком, а Никитин поверил и убедил играть за Локомотив. В НХЛ в финале играл не получилось, а два Кубка Гагарина и как награда и утешение в конце карьеры
