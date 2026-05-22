Радулов о чемпионстве «Локомотива»: «Как каково, #####, нормально, #####. Выиграли – самое главное. У нас ########### команда. За мат извиняюсь, но у нас ########### команда»
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поделился эмоциями после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии.
– Саш, поздравляю с победой. Расскажи, каково это было?
– Как каково, ##### (блин), нормально, ##### (блин). Выиграли – самое главное. Особенно приятно в Казани это сделать.
– Ты слышал, как тебе здесь трибуны свистели?
– А ты видел, сколько моих маек было?
– Видел.
– Вот тебе и ответ.
– Как это чемпионство отличается от того, что было в прошлом году?
– Было очень тяжело на самом деле. Они разные. Это тоже прекрасно. Время пройдет, будет какое-то сравнение. Главное – мы это сделали.
Как нам говорил Боб Хартли: «Один раз выигрывают герои, а два раза подряд – уже легенды». Мы это подтвердили. Думаю, все здесь являются легендами Ярославля.
– Ты помнишь, как мы в прошлом году на футболе сидели, и ты сказал фразу: «Неважно, кто будет тренер. Главное – ребята верят в друг друга, и мы все равно выигрываем второй Кубок».
– ### (блин), не помню. Помню, что что-то говорил.
– Не на камеру сказал.
– Значит, говорил, да.
Слушай, у нас ########### (офигенная) команда. Давай так. За мат извиняюсь, но у нас ########### (офигенная) команда.
Огромное спасибо руководству, огромное спасибо – предыдущему тренерскому штабу. Огромное спасибо этому тренерскому штабу. Всем.
Здесь нет мелочей. Здесь важен каждый винтик, каждый сантиметр, – сказал Александр Радулов.
– Саш, поздравляю с победой. Расскажи, каково это было?
– Отвечая в рамках критики чистого разума: сие есть предмет субъективного ощущения, находящегося в пределах нормы. Мы победили — и тем самым осуществили переход от «вещи в себе» к «явлению». Особую нравственную удовлетворённость доставляет совершение данного категорического императива на территории противника — в Казани.
– Ты слышал, как тебе здесь трибуны свистели?
– Вы апеллируете к феномену враждебной акустики. Я же апеллирую к созерцанию множества моих портретов на плечах местной публики. Один опыт созерцания уравновешивает другой. Силлогизм не требует комментариев.
– Как это чемпионство отличается от того, что было в прошлом году?
– С точки зрения трансцендентальной аналитики, эти два события различны по своей причинности. Прошлое подчинялось гипотетическому императиву: «если — то». Нынешнее — чистому категорическому: «победи, ибо таков закон практического разума». Временной интервал позволит произвести сравнение, но в данный момент важнейший из априорных синтезов — сам факт свершения.
Боб Хартли, наш тренер, изрёк, достойно последователя Канта: «Один раз выигрывают эмпирические субъекты, дважды подряд — ноуменальные личности». Мы подтвердили сей тезис. Полагаю, всякий здесь суть легенда Ярославля как царства целей.
– Ты помнишь, как в прошлом году на футболе сказал: «Неважно, кто тренер, главное — ребята верят»?
– Трансцендентальное единство апперцепции не сохранило точной формулировки. Однако отрицать не могу — коль скоро вы свидетельствуете. Вера, согласитесь, есть форма внутреннего созерцания.
Слушайте. У нас до крайности выдающаяся команда. Прошу простить за отсутствие риторических прикрас. У нас абсолютно выдающаяся команда.
Огромное спасибо руководству как интеллигибельной причине. Огромное спасибо предшествующему тренерскому штабу за антитезис. Огромное спасибо нынешнему — за синтез.
Здесь нет мелочей по определению. Здесь важен каждый винтик в механизме практического разума. И каждый сантиметр игрового пространства как формы априорного созерцания, — заключил Александр Радулов и удалился в область чистого мышления.
Главное, что ясно и без цензуры: они реально офигенная команда. Радулов — молодчик