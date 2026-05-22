Радулов о чемпионстве «Локомотива»: «Как каково, #####, нормально, #####. Выиграли – самое главное. У нас ########### команда. За мат извиняюсь, но у нас ########### команда»

Александр Радулов нецензурно охарактеризовал «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина.

Нападающий «Локомотива » Александр Радулов поделился эмоциями после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии.

– Саш, поздравляю с победой. Расскажи, каково это было?

– Как каково, ##### (блин), нормально, ##### (блин). Выиграли – самое главное. Особенно приятно в Казани это сделать.

– Ты слышал, как тебе здесь трибуны свистели?

– А ты видел, сколько моих маек было?

– Видел.

– Вот тебе и ответ.

– Как это чемпионство отличается от того, что было в прошлом году?

– Было очень тяжело на самом деле. Они разные. Это тоже прекрасно. Время пройдет, будет какое-то сравнение. Главное – мы это сделали.

Как нам говорил Боб Хартли: «Один раз выигрывают герои, а два раза подряд – уже легенды». Мы это подтвердили. Думаю, все здесь являются легендами Ярославля.

– Ты помнишь, как мы в прошлом году на футболе сидели, и ты сказал фразу: «Неважно, кто будет тренер. Главное – ребята верят в друг друга, и мы все равно выигрываем второй Кубок».

– ### (блин), не помню. Помню, что что-то говорил.

– Не на камеру сказал.

– Значит, говорил, да.

Слушай, у нас ########### (офигенная) команда. Давай так. За мат извиняюсь, но у нас ########### (офигенная) команда.

Огромное спасибо руководству, огромное спасибо – предыдущему тренерскому штабу. Огромное спасибо этому тренерскому штабу. Всем.

Здесь нет мелочей. Здесь важен каждый винтик, каждый сантиметр, – сказал Александр Радулов .

