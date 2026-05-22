Хартли о «Локомотиве»: «Никитин проделал великолепную работу – получилась команда-ветеран. Я пришел в семью, и главное было не сломать то, что есть, и добавить свое»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы в Кубке Гагарина отметил работу бывшего тренера команды Игоря Никитина.
Ярославский клуб выиграл титул, обыграв «Ак Барс» в финале (4-2 в серии).
– Ощущали ли вы давление в этом сезоне? Вы возглавили чемпионскую команду, и многие заранее обесценили вашу работу здесь. Мол, он пришел на все готовое…
– Но я знал, что так и будет. Это вызов, который я принял от президента ярославского клуба Юрия Яковлева. И принял я его по двум причинам.
Во-первых, в память о моем близком друге Брэде Маккримоне, который работал в «Локомотиве» и разбился вместе с командой в той ужасной авиакатастрофе в 2011 году.
Во-вторых, очень редко представляется возможность поработать с уже чемпионской командой.
Мой предшественник Игорь Никитин проделал великолепную работу в предыдущие четыре года. Получилась эдакая команда-ветеран. А еще это была команда-семья.
Я пришел в эту семью, и главной задачей было не сломать то, что уже есть, но в то же время добавить что-то свое, сложить пазл заново.
Считаю, мы вместе еще выросли, стали еще сильнее, – сказал Боб Хартли.
