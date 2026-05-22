  Хартли о «Локомотиве»: «Никитин проделал великолепную работу – получилась команда-ветеран. Я пришел в семью, и главное было не сломать то, что есть, и добавить свое»
Хартли о «Локомотиве»: «Никитин проделал великолепную работу – получилась команда-ветеран. Я пришел в семью, и главное было не сломать то, что есть, и добавить свое»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы в Кубке Гагарина отметил работу бывшего тренера команды Игоря Никитина.

Ярославский клуб выиграл титул, обыграв «Ак Барс» в финале (4-2 в серии).

– Ощущали ли вы давление в этом сезоне? Вы возглавили чемпионскую команду, и многие заранее обесценили вашу работу здесь. Мол, он пришел на все готовое…

– Но я знал, что так и будет. Это вызов, который я принял от президента ярославского клуба Юрия Яковлева. И принял я его по двум причинам.

Во-первых, в память о моем близком друге Брэде Маккримоне, который работал в «Локомотиве» и разбился вместе с командой в той ужасной авиакатастрофе в 2011 году.

Во-вторых, очень редко представляется возможность поработать с уже чемпионской командой.

Мой предшественник Игорь Никитин проделал великолепную работу в предыдущие четыре года. Получилась эдакая команда-ветеран. А еще это была команда-семья.

Я пришел в эту семью, и главной задачей было не сломать то, что уже есть, но в то же время добавить что-то свое, сложить пазл заново.

Считаю, мы вместе еще выросли, стали еще сильнее, – сказал Боб Хартли.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
Никитин молодец,что собрал команду и не очень понятно зачем надо было уходить, но Хартли красавец, не разрушил костяк, но и подметил вклад Никитина, просто человечище с большой буквы
За такие деньги трудно было не уйти.
Это уже его дело, спасибо ему за первый долгожданный кубок и за его багаж
Респект Боб. Человечище. Бедный Кожевников. Как он там. Переживаю за него.
За него переживать не надо. Протрезвеет, скажет, что заслуги Хартли в этом чемпионстве нет, и он после себя, как всегда, оставил выжженную землю. И что лучшим кандидатом на пост тренера Локомотива является Светлов. При этом он даже ни разу не моргнёт)))))
Молодец, достойный комментарий.
Хартли мудрее Кожевникова, Плющева и Черкаса вместе взятых.
Даже моя собака
Хорошо сказал
Достойные слова сильного и достойного тренера
Роб-красавец. Паспортистам-тренерам, стоило поучиться.
Какой же все таки он позитивный дед! Его интервью приятно слушать. Воспитанный, профессиональный. Желаю Бобу только хорошего!
Самое идиотское,это то,что в номинаций на лучшего тренера,нет тренера чемпиона. Есть тренеры которые пробкой вылетели ,а тренера- победителя нет. Шизофрения
Никитин и Хартли — это два огромных профессионала!!
