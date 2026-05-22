Дегтярев о чемпионстве «Локомотива»: «Второй титул подряд – показатель уровня команды и системной работы. Казань на время превратилась в хоккейную столицу, за исходом следила вся страна»
Михаил Дегтярев поздравил «Локомотив» с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.
Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о победе «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» в финале (4-2 в серии).
«Поздравляю ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
Второй чемпионский титул подряд – показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба.
Финальная серия с «Ак Барсом» получилась напряженной и интригующей, с хоккеем мирового класса. За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу.
«Локомотив» заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», – написал Михаил Дегтярев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
