Брагин о МЧМ-2011: «Были вопросы по Панарину: «Зачем тебе этот дрищ? Как с канадцами будет биться? Его же за борт выкинут». А Панара реально дрищ на фоне культуристов. И что? Две отгрузил»

Валерий Брагин: по Панарину были вопросы перед МЧМ-2011.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, как отстоял кандидатуру нападающего Артемия Панарина для участия на победном МЧМ-2011.

Форвард сделал дубль в финальном матче против сборной Канады (5:3).

– Какого игрока особенно отговаривали брать в сборную, но вы взяли?

– Были вопросы по Панарину. Перед МЧМ-2011 собрались в федерации – и понеслось: «Да зачем тебе этот дрищ? Как он с канадцами будет биться? Его же за борт выкинут».

– А вы?

– «Я этого дрища возил на суперсерию. Там от него двухметровые отваливались. А главное, по игровому мышлению и техническому оснащению Панарин намного превосходит остальных». – «Ну ладно. Тебе же отвечать за результат».

– У вас в Панарине не было ни секунды сомнений?

– Абсолютно. Хотя никогда не забуду картинку: 2011-й, Баффало, финал. Наши разминаются в подтрибунном помещении, мимо идут канадцы.

Все как на подбор – высоченные, мускулистые, ноги накачанные. Рядом Панара – худенький, горбатенький. Реально дрищ на фоне этих культуристов. И что? Две им отгрузил, и привет.

Или возьмем Павла Бучневича . По комплекции такой же. Но характер! В финале МЧМ-2015 на вбрасывании зарубился с Доми. Тот здоровяк, еще до ввода шайбы начал что-то говорить, толкаться. Наверное, хотел запугать, сломать психологически. Но Пашка не дрогнул. С разгона влетел в канадца и опрокинул на лед.

– Панарин рассказывал: «Брагин относился ко мне как к недисциплинированному хулигану. Я на собрании мог заржать».

– Ржал он один раз. Во время суперсерии, на разборе. Сидит напротив, я что-то объясняю – вдруг начинает давиться от смеха. Понятно, такая реакция -не на мои слова. Просто кто-то из ребят за спиной то ли рожки мне показал, то ли гримасу скорчил.

– Кто?

– Я уж не стал выяснять. Но Панарин же не идиот. Нормально общаемся, обсуждаем игровой эпизод – и тут взрыв хохота. До слез, до истерики. Я в шоке: «Что с тобой?» А он как конь – гы-гы-гы.

– Что происходило дальше, знаем со слов Панарина. Вы встали и произнесли: «Жалко, мы в Канаде. Были бы дома – выгнал». В самом деле?

– На чемпионат мира он бы все равно поехал. Это же не дисциплинарный проступок. Ну, прикололись над парнем, рассмешили.

Подумаешь... В мужском коллективе и не такое случается. Гораздо важнее, как игрок ведет себя на льду. Можно ли на него положиться в сложной ситуации. Если приносит пользу – будет в составе, – сказал Валерий Брагин.