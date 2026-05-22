  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Брагин о МЧМ-2011: «Были вопросы по Панарину: «Зачем тебе этот дрищ? Как с канадцами будет биться? Его же за борт выкинут». А Панара реально дрищ на фоне культуристов. И что? Две отгрузил»
0

Брагин о МЧМ-2011: «Были вопросы по Панарину: «Зачем тебе этот дрищ? Как с канадцами будет биться? Его же за борт выкинут». А Панара реально дрищ на фоне культуристов. И что? Две отгрузил»

Валерий Брагин: по Панарину были вопросы перед МЧМ-2011.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, как отстоял кандидатуру нападающего Артемия Панарина для участия на победном МЧМ-2011.

Форвард сделал дубль в финальном матче против сборной Канады (5:3).

– Какого игрока особенно отговаривали брать в сборную, но вы взяли?

– Были вопросы по Панарину. Перед МЧМ-2011 собрались в федерации – и понеслось: «Да зачем тебе этот дрищ? Как он с канадцами будет биться? Его же за борт выкинут».

– А вы?

– «Я этого дрища возил на суперсерию. Там от него двухметровые отваливались. А главное, по игровому мышлению и техническому оснащению Панарин намного превосходит остальных». – «Ну ладно. Тебе же отвечать за результат».

– У вас в Панарине не было ни секунды сомнений?

– Абсолютно. Хотя никогда не забуду картинку: 2011-й, Баффало, финал. Наши разминаются в подтрибунном помещении, мимо идут канадцы.

Все как на подбор – высоченные, мускулистые, ноги накачанные. Рядом Панара – худенький, горбатенький. Реально дрищ на фоне этих культуристов. И что? Две им отгрузил, и привет.

Или возьмем Павла Бучневича. По комплекции такой же. Но характер! В финале МЧМ-2015 на вбрасывании зарубился с Доми. Тот здоровяк, еще до ввода шайбы начал что-то говорить, толкаться. Наверное, хотел запугать, сломать психологически. Но Пашка не дрогнул. С разгона влетел в канадца и опрокинул на лед.

– Панарин рассказывал: «Брагин относился ко мне как к недисциплинированному хулигану. Я на собрании мог заржать».

– Ржал он один раз. Во время суперсерии, на разборе. Сидит напротив, я что-то объясняю – вдруг начинает давиться от смеха. Понятно, такая реакция -не на мои слова. Просто кто-то из ребят за спиной то ли рожки мне показал, то ли гримасу скорчил.

– Кто?

– Я уж не стал выяснять. Но Панарин же не идиот. Нормально общаемся, обсуждаем игровой эпизод – и тут взрыв хохота. До слез, до истерики. Я в шоке: «Что с тобой?» А он как конь – гы-гы-гы.

– Что происходило дальше, знаем со слов Панарина. Вы встали и произнесли: «Жалко, мы в Канаде. Были бы дома – выгнал». В самом деле?

– На чемпионат мира он бы все равно поехал. Это же не дисциплинарный проступок. Ну, прикололись над парнем, рассмешили.

Подумаешь... В мужском коллективе и не такое случается. Гораздо важнее, как игрок ведет себя на льду. Можно ли на него положиться в сложной ситуации. Если приносит пользу – будет в составе, – сказал Валерий Брагин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Брагин
logoЛос-Анджелес
logoСпорт-Экспресс
logoПавел Бучневич
logoНХЛ
logoКХЛ
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoАртемий Панарин
logoмолодежная сборная Канады

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ой, так задолбало уже про МЧМ-11 слушать. Еще фильм снимите с Калогривым в роли Панарина, Сашей Петровым в роли Кузнецова и Козловским в роли Тарасенко.
ОтветCarver
Ой, так задолбало уже про МЧМ-11 слушать. Еще фильм снимите с Калогривым в роли Панарина, Сашей Петровым в роли Кузнецова и Козловским в роли Тарасенко.
Безруков в роли Брагина
ОтветIceDushman
Безруков в роли Брагина
Да, без Безрукова как без рук! Он может и нескольких ролях одновременно сыграть. И в роли Панарина, и в роли канадца.
В нынешнем плове КС Монреаль показывает наглядно, как с составом, в которым много "дрыщей", играть с культуристами.
15 лет как уже, а все вспоминаем одну победу
ОтветСильвестр с талоном
15 лет как уже, а все вспоминаем одну победу
Главное, что есть что вспомнить!
ОтветСильвестр с талоном
15 лет как уже, а все вспоминаем одну победу
И никто не вспоминает сколько финалов МЧМ Брагин проиграл после 11-го года.
Панара всегда такой,улыбка до ушей.И это никак не мешает ему быть одним из лучших напов планеты.
Кто бы мог подумать что это будет последнее золото МЧМ на долгие годы. Запомнился еще финал 2012, несколько чашек кофе чтобы не уснуть. Матч, под конец которого просто выходил из комнаты из за нервов , и этот гол Зибанежада…
За годы в хоккее видел много дрищей, которые качков опрокидывали. Много качков ради мышц, которые либо не функциональны, либо не умеют их использовать. Но есть и реально малосильные дрищи, и качки-зверюги, с которыми лучше в угол не лезть ) Как везде, короче.
Такие тренера как Брагин очень ценны для молодых людей, по тому понимают что результат а на хоккейной площадки .
Дрищ, отгрузивший двушку канадцам в 2011 - где он сейчас?)))
ОтветManchot
Дрищ, отгрузивший двушку канадцам в 2011 - где он сейчас?)))
Где супруга, там и он.
Двушку канадцам отгрузил ёпт
Сила не в массе и мышцах, а в связках и сухожилях, в строении и структуре мышц. Бывает кожа да кости, сухой, а силен как бык. Хоккей это искусство, есть примеры Романа Червенки слабого ребенка, сейчас ему 40 до сих пор классно играет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
23 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
9 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
33 минуты назад
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
56 минут назад
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Рекомендуем