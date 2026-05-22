  • «Автомобилист» продлил контракт с Шашковым на 2 года. Форвард набрал 17 очков в 65 матчах сезона
«Автомобилист» и Никита Шашков продлили контракт.

27-летний нападающий Никита Шашков подписал новый контракт с «Автомобилистом».

Соглашение клуба и форварда рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Шашков набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 9» в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф он провел 6 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
Правильное соглашение; такого амплуа игроки необходимы любой команде.
heivani
взяли чекера без контракта и сразу дади ему 17ть, теперь по 22 на 2 года...а Обидину сказали что 11ть ему много и выгнали( ...Никита неплох, но во время всех критических пропущенных шайб с СЮ они с Романцевым были на льду...Видимо мы еще вспомним добрым словом Заварухина, сейчас наверное продлят Да Косту(((, позовут обратно Буше, Волка и Эберта((..Ничего не меняется, к моему большому сожалению
Евгений Ек
Ну а кому прикажете в меньшинстве отбиваться, как тому же Шашкову и Романцеву? На то и существуют чекерные звенья, чтобы выполнять"черновую" работу. Не каждому коллективу под силу набрать ровный состав, как сейчас смотрел по ярославскому "Локомотиву". Стиль игры вообще не ломается, выходит на лёд первая пятерка, или четвертая. Тренерская рука видна в поставлении игры. Надеюсь, Кудашев поставит более целостную игру, не все же по 25-27 блокировать пацанам на себя шайбы. Самоотверженность приветствуется, но пусть ею занимаются оппоненты по большей части.
вот они знаменитые фанаты автомобилиста: у одного гт кудашев(кто это???), у другого позовут эберта, волка, буше и продлят да косту
два гения
