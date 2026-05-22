  • Егор Сурин: «Сафонов говорит: «Что, не узнаешь меня?» Хорошо знаю Илюху. Прекрасно поговорили, но надо было реагировать на то, что он сказал»
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин ответил на вопрос, о чем разговаривал с форвардом «Ак Барса» Ильей Сафоновым после шестого матча финала Кубка Гагарина (2:3, 2-4).

После четвертой игры серии Сурин высказался о трэш-токе Сафонова: «Это кто вообще? Не знаю такого».

– О чем во время рукопожатий общались с Сафоновым?

– Он говорит: «Что, не узнаешь меня?» Но на самом деле я у него за день до игры билеты брал.

Я Илюху хорошо знаю. Мы с ним прекрасно поговорили, но надо было как‑то реагировать на то, что он сказал.

Никак их не провоцировать и не будоражить, но при этом притушить Илюху, поэтому решил таким способом воспользоваться, – сказал Егор Сурин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Взрослеет Егор! Молодчина!
А Кержакова он знает?
уже ни хрена не интересно,всё мусолят это.больше не о чём поговорить.один прикольнулся второй поддержал и всё сейчас будут год писать это
