Егор Сурин: «Сафонов говорит: «Что, не узнаешь меня?» Хорошо знаю Илюху. Прекрасно поговорили, но надо было реагировать на то, что он сказал»

Егор Сурин: Сафонов говорит: «Что, не узнаешь меня?».

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин ответил на вопрос, о чем разговаривал с форвардом «Ак Барса » Ильей Сафоновым после шестого матча финала Кубка Гагарина (2:3, 2-4).

После четвертой игры серии Сурин высказался о трэш-токе Сафонова: «Это кто вообще? Не знаю такого» .

– О чем во время рукопожатий общались с Сафоновым?

– Он говорит: «Что, не узнаешь меня?» Но на самом деле я у него за день до игры билеты брал.

Я Илюху хорошо знаю. Мы с ним прекрасно поговорили, но надо было как‑то реагировать на то, что он сказал.

Никак их не провоцировать и не будоражить, но при этом притушить Илюху, поэтому решил таким способом воспользоваться, – сказал Егор Сурин .