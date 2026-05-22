Артем Батрак: «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию. Велика вероятность, что клуб выиграет третий Кубок Гагарина подряд»

Артем Батрак: «Локомотив» – династия, которая может превратиться в супердинастию.

Комментатор Артем Батрак поделился мыслями после победы «Локомотива » в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии. Ярославский клуб выиграл титул во втором сезоне подряд.

«Для меня этот «Локомотив» – династия. Я не знаю, какие там критерии у этого всего, но, на мой взгляд, три финала из которых два победных – это династия.

В следующем сезоне, хотя я не знаю, кто будет главным тренером, велика вероятность, что «Локомотив» выиграет третий Кубок подряд. Вероятность высока, потому что с составом все будет хорошо.

Поэтому «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию», – сказал Батрак.

