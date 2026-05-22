  • Артем Батрак: «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию. Велика вероятность, что клуб выиграет третий Кубок Гагарина подряд»
Артем Батрак: «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию. Велика вероятность, что клуб выиграет третий Кубок Гагарина подряд»

Комментатор Артем Батрак поделился мыслями после победы «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии. Ярославский клуб выиграл титул во втором сезоне подряд.

«Для меня этот «Локомотив» – династия. Я не знаю, какие там критерии у этого всего, но, на мой взгляд, три финала из которых два победных – это династия.

В следующем сезоне, хотя я не знаю, кто будет главным тренером, велика вероятность, что «Локомотив» выиграет третий Кубок подряд. Вероятность высока, потому что с составом все будет хорошо.

Поэтому «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию», – сказал Батрак.

Почему «Локомотив» доминирует в КХЛ

Как быстро переобулся. Совсем недавно говорил, что АкБарс возьмет кубок, он лучше Локомотива.
Скорее желаемое за действительное выдавали «эксперты»
Яковлев давно хочет в тренеры Патрика Фишера,и думаю,что он сделает ещё одну попытку,а после скандального увольнения из Швейцарии шансы на успешные переговоры повышаются
а я хочу в тренеры Патрика Руа - мой пазл с учётом его стиля и тёплых отношений с Радуловым выглядит красивее🚂🏆
Кто знает, что будет в следующем сезоне, пока даже нет тренера. Сецчсс нужно наслаждаться моментом, что мы защитили титул лучшей команды КХЛ. А Батрак переобулся на ходу, ничего удивительного
Ну, в третий раз будет суперсложно, ведь и другие клубы не дремлют. Тот акбарс, ава... Да и ЦСКА нельзя уже сбрасывать со счетов, работа ИВН видна уже. Так что это будет фантастика, буду рад ошибиться.
лазейку с чемпионскими бонуами не прикрыли, а остальные серые схемы - да. локомотив останется единственной командой, которая сможет платить в конвертах, так что все будет хорошо.
Да тут, мне кажется не в деньгах дело. Как тут написали, дело в психологии, мотивации, в какой то мере эмоциональном выгорании...Победить трудно, повторить очень трудно, а еще раз удержать титул, ну это точно подвиг.
Как раз вероятность выиграть третий подряд кубок невысока. Для этого нужен тренер высочайшего уровня. Ну и психологию никто не отменял. Уже большой успех, что они забрали второй кубок подряд. Замотивировать игроков ещё на один кубок невероятно сложно.
Не думаю, что игроков надо мотивировать выигрывать. Если так, то зачем они играют? Выиграли два раза - и коньки на гвоздь.
Мотивировать надо тогда, когда все не клеится, а до этого еще дожить надо.
Это разные виды мотивировки. Когда ты уже всё выиграл и не по разу, бывает очень сложно встать с утра и начать всё заново, с нуля. Наступает сильное опустошение. Плюс будет одна психологическая сложность. Придёт новый ТШ, скорее всего без победного опыта и начнёт учить игроков какой-то тактике. А игроки три последних года играли в финалах и забрали два кубка. Как они будут всё это воспринимать? Хартли был просто очень уважаемым тренером и человеком, его слушались беспрекословно. Вчера в победной раздевалке был интересный момент. Он не договорил свою речь и игроки в эйфории закричали. Он поднял руку и на пару секунд нахмурил брови и все, несмотря на эйфорию сразу замолчали. Вспомните недавний опыт ЦСКА. После двух подряд КГ, команда попросту выгорела и в следующем сезоне провалилась. Фёдоров тогда ничего не смог поделать именно с психологией и признал потом, что игроки стали напоминать ленивых сытых котов и требовалось вливание свежей крови, игроков, голодных до побед.
Даже флорида не смогла, ну Авангард по традиции пройдут в 7 матчах с овертаймами если буше не изменится
Я в следующем сезоне даже и в мыслях таких требований к клубу не предъявлю. 20+ лет ждали - а тут сразу 2 кубка за 2 года. Я уже не живу давно в Ярославле, не стало деда, который привел меня на хоккей, а мечта все же сбылась. В следующем сезоне просто хочется насладиться хоккеем, а клубу я буду благодарен даже если игра ослабнет. И буду просто ходить на игры, когда они в Москве.
«Всех экспертов и комментаторов, которые на ходу меняют свою позицию, — в чёрный список с пометкой “пустозвоны”!»
Исходя из истории,кто брал 2 КГ подряд ,вероятность не более 15%(это еще нормально,еще нужно учитывать,что у Локо 3 финала подряд,это сказывается на 4 походе),АБ 2011 - 2 раунд 1:4 в серии,Динамо Москва 2014 1 раунд 3:4 в серии(как раз Локо проиграли), ЦСКА 2024 1 раунд 1:4 в серии(тоже Локо),если Локо хотя бы в полуфинал выйдет к 2027,то побьет рекорд выигранных серии к ряду
Какая интересная статистика. Спасибо.
Этот дурачок никогда в Хоккее не разбирался
А ты дурачок, который в хоккее разбирается? "Ай моська, знать она сильна.."
Материалы по теме
🏆 «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд. В финале – победа над «Ак Барсом» 4-2
21 мая, 23:00
