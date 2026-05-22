Морозов о Кубке Гагарина после заполнения периметра чемпионскими шайбами: «Трофей не будет меняться. Мы сохраним историю КХЛ и имена победителей. Есть несколько решений»

Алексей Морозов о Кубке Гагарина: трофей не будет меняться.

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига не будет менять главный трофей – Кубок Гагарина .

В сезоне-2025/26 его обладателем стал «Локомотив », обыгравший «Ак Барс» в финальной серии (4-2).

Изначально на трофее по периметру было предусмотрено 18 съемных шайб для названий команд-победительниц.

– Последняя шайба на Кубке Гагарина закрыта, 18-я. Было много разговоров о том, как будет меняться трофей. Есть ли какое-то решение?

– Рассматриваем несколько вариантов вместе с компанией, которая создавала Кубок. Могу успокоить болельщиков – трофей не будет меняться, мы сохраним историю лиги и имена победителей, которые 18 лет выигрывали плей-офф КХЛ.

У нас есть время, сейчас «Локомотив» порадуется и проведет мероприятия с Кубком, а к следующему сезону мы его подготовим.

Есть несколько решений – уменьшить шайбы, расположить их в один или два ряда, и так же – табличек, которые читались бы, чтобы было удобно болельщикам прочесть все имена, – сказал Морозов.