  • Давыдов о «Локомотиве»: «Юрию Яковлеву за второй Кубок и третий финал за три года – личные поздравления. Команду создал штаб Никитина, Хартли нужно было только ничего не испортить»
Давыдов о «Локомотиве»: «Юрию Яковлеву за второй Кубок и третий финал за три года – личные поздравления. Команду создал штаб Никитина, Хартли нужно было только ничего не испортить»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. 

Ярославцы обыграли «Ак Барс» в финальной серии (4:2, 3:2 в шестом матче).

– Виталий Семенович, вы изначально говорили, что Запад не слабее Востока, а «Локомотив» – фаворит финальной серии против «Ак Барса». Оказались правы?

– Во многих матчах видел, что западные команды выигрывают «конек» у Востока, они – быстренькие, с хитринкой.

«Локомотив» – типичный и лучший представитель Запада. По ходу серии прочитал Казань, сыграл быстрее и хитрее. Абсолютно заслуженная победа Ярославля, поздравляю!

– Кого-то конкретно?

– Хорошо знаю многолетнего главу клуба Юрия Яковлева, в Ярославле часто смотрел хоккей в его компании, он многое делает для ярославского хоккея. Ему – за второй Кубок и третий финал за три года – личные поздравления!

Если правильно пишет пресса, год назад чемпионские перстни не достались главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину и его помощникам. Считаю, теперь пришло время дать Никитину и Ко чемпионскую награду – хорошо бы убрать прошлогоднюю кляксу.

– Почему?

– Эта команда была создана именно штабом Никитина – оборона, Радулов, легионеры, многочисленная молодежь, общая система игры. 

Не спорю, Боб Хартли – крепкий тренер, но в данном случае ему было нужно только одно – ничего не нарушить и не испортить. Почти все это получилось – отсюда результат, – сказал Давыдов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Черти завистливые и лизуны 🤮
Интересно, что бы они все пели, если бы на месте Боба был Ротенберг 😂
ОтветФинты Заболотного
Интересно, что бы они все пели, если бы на месте Боба был Ротенберг 😂
ну писали б чего нибудь такое.. победили, а вот радости нет - наверное надо было все таки перстень Никитину отдать)
ОтветФинты Заболотного
Интересно, что бы они все пели, если бы на месте Боба был Ротенберг 😂
Самородок, тренерский гений и тд))
Надоели. Это победа команды и лично Боба. Команда играла по другому,чем при Никитине
До скончания века теперь, видимо, будут все успехи «Локомотива» приписывать Никитину.

2043 год, двадцатилетний ярославский хоккеист в составе «железнодорожников» берет КГ, а эксперты пишут: «Ничего удивительного! Он родился при Никитине, надо было только ничего не испортить!»
Ржавые гвозди. Победа Локомотива это в первую очередь заслуга самого клуба и его президента. Стратегия развития заложенная в девяностые всё тем же Яковлевым и губернатором Лисицыным дала свои плоды.Неоценимая роль генерального спонсора в развитии всей вертикали клуба.
Ну да, Хартли вообще просто весь год сзади стоял, а команда выиграла на чужом багаже... 🤦 это каким дегенератом надо быть, чтоб такое сказать?
Какой нафиг Никитин. Команду создал Яковлев. Он собрал ее по крупица и в определенный момент истории нанял Никитина. Всё
Зае….. со своим Никитиным!
Алкожевников еще не высказывался?
ОтветСергей Галынский
Алкожевников еще не высказывался?
В КБ застрял видимо)))
ОтветСергей Галынский
Алкожевников еще не высказывался?
После Плющева. Тот первый занял)
Еще не факт, что не испортить - это проще, чем создать. По крайней мере требует того же уровня профессионализма
