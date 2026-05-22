Давыдов о «Локомотиве»: «Юрию Яковлеву за второй Кубок и третий финал за три года – личные поздравления. Команду создал штаб Никитина, Хартли нужно было только ничего не испортить»
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
Ярославцы обыграли «Ак Барс» в финальной серии (4:2, 3:2 в шестом матче).
– Виталий Семенович, вы изначально говорили, что Запад не слабее Востока, а «Локомотив» – фаворит финальной серии против «Ак Барса». Оказались правы?
– Во многих матчах видел, что западные команды выигрывают «конек» у Востока, они – быстренькие, с хитринкой.
«Локомотив» – типичный и лучший представитель Запада. По ходу серии прочитал Казань, сыграл быстрее и хитрее. Абсолютно заслуженная победа Ярославля, поздравляю!
– Кого-то конкретно?
– Хорошо знаю многолетнего главу клуба Юрия Яковлева, в Ярославле часто смотрел хоккей в его компании, он многое делает для ярославского хоккея. Ему – за второй Кубок и третий финал за три года – личные поздравления!
Если правильно пишет пресса, год назад чемпионские перстни не достались главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину и его помощникам. Считаю, теперь пришло время дать Никитину и Ко чемпионскую награду – хорошо бы убрать прошлогоднюю кляксу.
– Почему?
– Эта команда была создана именно штабом Никитина – оборона, Радулов, легионеры, многочисленная молодежь, общая система игры.
Не спорю, Боб Хартли – крепкий тренер, но в данном случае ему было нужно только одно – ничего не нарушить и не испортить. Почти все это получилось – отсюда результат, – сказал Давыдов.
2043 год, двадцатилетний ярославский хоккеист в составе «железнодорожников» берет КГ, а эксперты пишут: «Ничего удивительного! Он родился при Никитине, надо было только ничего не испортить!»