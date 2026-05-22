  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов об отъезде молодежи из КХЛ в НХЛ: «Удивляет до сих пор, что опять никакого регулирования нет. Мы предлагали защитить права на наших игроков до 23 лет»
0

Фетисов об отъезде молодежи из КХЛ в НХЛ: «Удивляет до сих пор, что опять никакого регулирования нет. Мы предлагали защитить права на наших игроков до 23 лет»

Фетисов об отъезде игроков КХЛ в НХЛ: удивляет, что никакого регулирования нет.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с переходами молодых игроков из КХЛ в НХЛ.

«Меня удивляет до сих пор, что опять никакого регулирования с НХЛ нет, что мы предлагали в свое время – защитить права на наших игроков до определенного возраста, чтобы они могли, как Кирилл Капризов в возрасте 23 лет, поехать в Америку.

До сих пор мы не можем защитить права и клубов, и болельщиков, следящих за молодыми талантами в нашей стране», – сказал Фетисов. 

Ранее КХЛ и НХЛ подписывали меморандум о взаимоуважении контрактов. Свободно переходить из одной лиги могли только игроки в статусе свободных агентов (как ограниченно, так и неограниченно). 

После 2022 года соглашение не продлевалось, но в НХЛ сообщали, что по-прежнему соблюдают его де-факто. 

Лучший снайпер КХЛ едет в «Чикаго»! Канцеров зажжет, как Панарин?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
logoКирилл Капризов
logoКХЛ
logoВячеслав Фетисов
переходы
logoНХЛ
logoМиннесота
logoПолитика
Государственная дума

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
правильно понимаю, что «защитить права наших игроков до 23 лет» можно только закрыв им возможность уехать?
эти политики такие заботливые, слов нет.
Ответцэсемьэр
правильно понимаю, что «защитить права наших игроков до 23 лет» можно только закрыв им возможность уехать? эти политики такие заботливые, слов нет.
Комментарий скрыт
ОтветPtюch
Комментарий скрыт
ну пусть платят, кто против?
Вылез перебежчик. Молчал бы и радовался что парни уезжают туда где им будет лучше. Не получится, вернутся. Создай условия здесь для молодых и перспективных, всё в твоих руках. Вы как ржавые детали мешаете механизму работать правильно
ОтветМи Ша
Вылез перебежчик. Молчал бы и радовался что парни уезжают туда где им будет лучше. Не получится, вернутся. Создай условия здесь для молодых и перспективных, всё в твоих руках. Вы как ржавые детали мешаете механизму работать правильно
Там уже весь механизм проржавел, учитывая, сколько в нем таких ржавых деталей
ОтветМи Ша
Вылез перебежчик. Молчал бы и радовался что парни уезжают туда где им будет лучше. Не получится, вернутся. Создай условия здесь для молодых и перспективных, всё в твоих руках. Вы как ржавые детали мешаете механизму работать правильно
Комментарий скрыт
защитить права на наших игроков до определенного возраста, чтобы они могли, как Кирилл Капризов в возрасте 23 лет...
Тогда о рекордах Овечкина,к которым любит примазываться Фетисов,можно даже и не мечтать...
ОтветСергей Круг
защитить права на наших игроков до определенного возраста, чтобы они могли, как Кирилл Капризов в возрасте 23 лет... Тогда о рекордах Овечкина,к которым любит примазываться Фетисов,можно даже и не мечтать...
Комментарий скрыт
ОтветNeodim
Комментарий скрыт
Их за позднего дебюта локауты не перестанут быть.
А можно защитить права Гном Гномыча? Или это опять другое?)
Ответbarbarian1991
А можно защитить права Гном Гномыча? Или это опять другое?)
а че там с ним уже случилось?
Ответbarbarian1991
А можно защитить права Гном Гномыча? Или это опять другое?)
с этим обращайтесь в Морию
То ли дело Фетисов !
Сбежал и на присягу наплевал !
Ответsobakinvow
То ли дело Фетисов ! Сбежал и на присягу наплевал !
Комментарий скрыт
ОтветNba today games
Комментарий скрыт
как так можно бросить защищать отечество, пусть и официально, и уехать в стан предполагаемого противника и идеологического врага?
Осталось дождаться заявления Терешковой, что ей поступают тысячи обращений от неравнодушных граждан, просящих введения выездных виз.
Ответsabotage
Осталось дождаться заявления Терешковой, что ей поступают тысячи обращений от неравнодушных граждан, просящих введения выездных виз.
Эх АВИР !
Создайте условия и не будут уезжать. После таких статей вспоминается голкипер Федотов...
Ответaskmi13
Создайте условия и не будут уезжать. После таких статей вспоминается голкипер Федотов...
Комментарий скрыт
ОтветPtюch
Комментарий скрыт
ты лучше ответь на вопрос, почему уезжают.
А сам как чухнул????Аж пыль стояла!!!!
Уж на НХЛ то гнать точно не стоит. В то время как наших спортсменов массово поотменяли, в НХЛ и бровью не повели. А вообще Фетисов, конечно, сказочный персонаж. Сходил бы к врачу, что ли, память проверил.
ОтветJoe Strapone
Уж на НХЛ то гнать точно не стоит. В то время как наших спортсменов массово поотменяли, в НХЛ и бровью не повели. А вообще Фетисов, конечно, сказочный персонаж. Сходил бы к врачу, что ли, память проверил.
Да прекрасно он помнит все. Бежал от совковых дедов в кабинетах, пока сам им не стал
Ответgetsby
Да прекрасно он помнит все. Бежал от совковых дедов в кабинетах, пока сам им не стал
Это и поражает. То есть человек всё помнит и прекрасно понимает, что все остальные это тоже помнят. И тем не менее несет весь этот бред. Просто всякое отсутствие стыда и совести.
Скажите ему, что крепостное отменили давно. Уезжают в основном те, у кого контракты закончились или они договорились с клубами о досрочном завершении контракта. А если нет контракта, то кто и что тебе должен? Или как Федотова всех в армейке мариновать надо, пока не подпишут?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о хоккейном матче на Северном полюсе: «Игра на ледоколе – самое быстрое решение. Вполне можно сыграть с американцами или канадцами. Ищем тех, кто может приехать»
29 апреля, 07:34
Вячеслав Фетисов: «Я увидел в Кучерове хоккеиста – играл у меня в «Красной Армии». Забивает разнообразные голы, его шайба имеет глаза – полное удовольствие смотреть на его игру»
3 апреля, 07:55
Ротенберг о хоккее в Северной Америке: «Капризов – лучший пример, не торопился уезжать. Не надо слушать сказки дельцов – на самом деле там хуже, а здесь лучше»
14 марта, 10:34
Рекомендуем
Главные новости
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
22 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
8 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
32 минуты назад
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
55 минут назад
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Рекомендуем