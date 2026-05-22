Фетисов об отъезде молодежи из КХЛ в НХЛ: «Удивляет до сих пор, что опять никакого регулирования нет. Мы предлагали защитить права на наших игроков до 23 лет»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с переходами молодых игроков из КХЛ в НХЛ.
«Меня удивляет до сих пор, что опять никакого регулирования с НХЛ нет, что мы предлагали в свое время – защитить права на наших игроков до определенного возраста, чтобы они могли, как Кирилл Капризов в возрасте 23 лет, поехать в Америку.
До сих пор мы не можем защитить права и клубов, и болельщиков, следящих за молодыми талантами в нашей стране», – сказал Фетисов.
Ранее КХЛ и НХЛ подписывали меморандум о взаимоуважении контрактов. Свободно переходить из одной лиги могли только игроки в статусе свободных агентов (как ограниченно, так и неограниченно).
После 2022 года соглашение не продлевалось, но в НХЛ сообщали, что по-прежнему соблюдают его де-факто.
эти политики такие заботливые, слов нет.
Тогда о рекордах Овечкина,к которым любит примазываться Фетисов,можно даже и не мечтать...
Сбежал и на присягу наплевал !