«Монреаль» забил «Каролине» 6 голов в 1-м матче финала Востока. «Оттава» и «Филадельфия» забросили «Харрикейнс» по 5 шайб в своих сериях

«Монреаль» забил «Каролине» в 1 матче больше, чем «Оттава» и «Флайерс» в сериях.

«Монреаль» одержал победу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Каролины» (6:2, 1-0).

«Канадиенс» забросили 6 или более шайб в матче финала конференции впервые с 2014 года. Тогда было 7 в пятом матче серии «Рейнджерс» (7:4, итог – 2-4).

«Харрикейнс» пропустили больше шайб, чем в каждой из двух предыдущих серий. В первом раунде клуб из Роли выбил «Оттаву» (4-0 по матчам, разница шайб 11:5), во втором – «Филадельфию» (4-0, 13:5).

Вратарь «Каролины» Андерсен впервые пропустил больше 2 шайб в текущем плей-офф – 5 после 21 броска «Монреаля» в 1-м матче финала Востока