Морозов о числе команд в КХЛ: «Календарь готовится под 22 клуба. По «Ладе» все нормализовалось, с «Сочи» сложнее – нет финансовых гарантий. Ведутся переговоры с партнером»

Алексей Морозов о числе команд в КХЛ: календарь готовится под 22 клуба.

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что календарь следующего сезона лиги готовится, исходя из участия текущих 22 команд.

– Как развивается ситуация в «Ладе» и «Сочи»? Будут ли они участвовать в новом сезоне?

– По «Ладе» все нормализовалось, мы были на связи и с губернатором, и со спонсором команды – с «Полипластом». Два дня назад получили подтверждение, что «Лада » продолжит участие в чемпионате, у нас был телефонный звонок с губернатором и спонсором. Все обсудили, на словах все гарантии получены, ждем документы.

С «Сочи» немного сложнее – они выплатили зарплаты буквально на днях, но финансовых гарантий, которые бы покрывали расходы бюджета, на данный момент нет.

Ведутся переговоры с потенциальным партнером, который заинтересован в сотрудничестве с клубом и хочет участвовать в его жизни. Знаем, что это за компания, но официальных подписаний пока не было. Мы на контакте с руководителями клубов, ждем подтверждений.

– Насколько неожиданной для вас стала ситуация с этими клубами, еще и во время плей-офф?

– Всегда что-то происходит, нужно с этим справляться. Все службы были задействованы – финансовый департамент проверял все финансовые гарантии, связывались с руководителями компаний и клубов. Хоть этот сезон еще не был закончен, шел финал, но процесс подготовки к следующему чемпионату идет заблаговременно. Это часть нашей работы.

Надеюсь, что все будет хорошо, и мы начнем новый сезон в 22 клуба – календарь уже готовится под это количество команд, – сказал Морозов.