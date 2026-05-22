  Морозов о числе команд в КХЛ: «Календарь готовится под 22 клуба. По «Ладе» все нормализовалось, с «Сочи» сложнее – нет финансовых гарантий. Ведутся переговоры с партнером»
Морозов о числе команд в КХЛ: «Календарь готовится под 22 клуба. По «Ладе» все нормализовалось, с «Сочи» сложнее – нет финансовых гарантий. Ведутся переговоры с партнером»

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что календарь следующего сезона лиги готовится, исходя из участия текущих 22 команд. 

– Как развивается ситуация в «Ладе» и «Сочи»? Будут ли они участвовать в новом сезоне?

– По «Ладе» все нормализовалось, мы были на связи и с губернатором, и со спонсором команды – с «Полипластом». Два дня назад получили подтверждение, что «Лада» продолжит участие в чемпионате, у нас был телефонный звонок с губернатором и спонсором. Все обсудили, на словах все гарантии получены, ждем документы.

С «Сочи» немного сложнее – они выплатили зарплаты буквально на днях, но финансовых гарантий, которые бы покрывали расходы бюджета, на данный момент нет.

Ведутся переговоры с потенциальным партнером, который заинтересован в сотрудничестве с клубом и хочет участвовать в его жизни. Знаем, что это за компания, но официальных подписаний пока не было. Мы на контакте с руководителями клубов, ждем подтверждений.

– Насколько неожиданной для вас стала ситуация с этими клубами, еще и во время плей-офф?

– Всегда что-то происходит, нужно с этим справляться. Все службы были задействованы – финансовый департамент проверял все финансовые гарантии, связывались с руководителями компаний и клубов. Хоть этот сезон еще не был закончен, шел финал, но процесс подготовки к следующему чемпионату идет заблаговременно. Это часть нашей работы.

Надеюсь, что все будет хорошо, и мы начнем новый сезон в 22 клуба – календарь уже готовится под это количество команд, – сказал Морозов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
Ну, эти команды для массовости и набивания статы... И если Лада, при должном финансировании сможет уверенно кусаться с топами и имеет историю и поддержку фанатов, то Сочи... Не ходят армяне на хоккей)
Армян можно понять, сложно болеть за новодел, который ни на что не претендует
Крах за последние 15 лет, конечно, существенный
А так вроде всё неплохо начиналось...
В чем крах?
Лига встала на тот путь развития, с которого изначально и надо было начинать
Это медиа, инфраструктура и финансовые регуляторы
До сих по забавно вспоминать Ягра с личкой в несколько миллион долларов в каком нибудь ДС Волгарь или Чехове
согласен; люди не понимают этого что уровень в КХЛ на самом деле очень приличный.
Сделать 32 команды не проблема вон в ВХЛ их 32 стабильно
Морозов вообще в лиге что нибудь решает?кроме как медальки на шеи вешать ничего не умеет
нет не решает, все решают нефтегазовые картели и бюджетные ведомства регионов в КХЛ уже спускают решения.
Скулящие по всем возможным поводам в жизни будут дальше скулить в комментариях, это их призвание
А если смотреть на ситуацию без эмоций, то лига за последние несколько лет сделала огромный шаг вперед во всех направлениях
Нельзя никак Сочи терять, там всё есть, аэропорт хай класса, стадион, агломирация юга, шикарная картинка по тв как с арены так и вне.
Эта лига сделала громкий пшик. Была МХЛ,НХЛ, Суперлига,а дальше только бравурные речи. Итого: с каждым годом всё хуже.
я в этом году был на 15 играх. твои слова НЕ подтверждаю, ты лжешь.
При чём тут лжёшь? У тебя своё мнение,у меня своё. Нет Новокузнецка,нет Югры, Тольятти едва-едва держится на плаву. Разговоры были о расширении лиги. Теперь вспомним,кто играл когда-то в КХЛ за это время из иностранных команд. Лев Попрад,финал Кубка Гагарина успел зацепить. Слован Братислава. Не самая сильная команда,но тем не менее. Йокерит Хельсинки - вполне себе прилично играл. Вышел сам из лиги. Медвешчак Загреб, Динамо Рига. Разговоры шли о Милане (хотя, понятно, Италия и хоккей?). Витязь вышел из строя. Где расширение и развитие лиги? Плей-офф - одни и те же команды практически известны до начала сезона ещё.
Полёт нормальный.Падаем.
Надо как в НХЛ брать с клуба плату за вход, а выйти - да ради бога!
В НХЛ нет клубов на бюджетном подсосе.
