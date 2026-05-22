Сен-Луи о 6:2 с «Каролиной»: «После небольшой паузы посчитал важным для «Монреаля» играть более короткими отрезками. Мы умело использовали свои шансы»

Мартен Сен-Луи о 6:2 с «Каролиной»: было важно играть более короткими сменами.

Главный тренер «Монреаля » Мартен Сен-Луи высказался о победе над «Каролиной» (6:2) в первом матче финала Восточной конференции в Кубке Стэнли (1-0).

«После семиматчевой серии с «Баффало» и небольшой паузы для отдыха я посчитал важным сегодня играть с более короткими отрезками. Думаю, что мы были хорошо готовы к игре.

Сегодня мы сыграли в соответствии со своим стилем. Обеспечили хороший баланс. Очень умело использовали свои шансы, при этом игроки не выбивались из ритма», – сказал Сен-Луи.