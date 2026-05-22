Бринд’Амор после 2:6 от «Монреаля»: «Каролина» отдала игру, если честно. Не хочу использовать 11-дневную паузу как оправдание, но мы не были готовы к кубковому хоккею»
Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор высказался о поражении от «Монреаля» (2:6) в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0-1).
«Очевидно, что это была не лучшая наша игра. Если говорить прямо, то я не думаю, что мы были в хорошей форме. У наших лидеров был неудачный вечер. Это не идет на пользу команде в такой момент сезона.
Честно говоря, мы просто отдали игру. Мне очень неприятно, что так получилось, но сегодня нам просто не за что было зацепиться. Мы не были готовы к такому темпу.
Не хочу использовать 11-дневную паузу [между раундами] как оправдание, но сегодня мы не были готовы к кубковому хоккею», – сказал Бринд’Амор.
У «Каролины» 1-13 в финалах Востока при Бринд’Аморе как главном тренере. В 7 матчах из 14 команда пропустила 5+ шайб
раскатками ? офп ? обычно все в отпусках на перерыв матч всех звезд, а тут аж 11 дней, как бы можно и в отпуск, но очень странно будет выглядеть