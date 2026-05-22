  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Слафковски набрал 2+1 в 1-м матче финала Востока с «Каролиной». Он 1-й игрок «Монреаля» с 1979 года с 3 играми с 3 очками в одном плей-офф
0

Слафковски набрал 2+1 в 1-м матче финала Востока с «Каролиной». Он 1-й игрок «Монреаля» с 1979 года с 3 играми с 3 очками в одном плей-офф

Юрай Слафковски набрал 2+1 в 1-м матче финала Востока с «Каролиной».

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски сделал дубль и результативную передачу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:2, 1-0). 

На счету 22-летнего словака стало 12 (6+6) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 7». 

Матч с 3 очками стал для Слафковски третьим в розыгрыше – ранее он сделал хет-трик в первом матче серии первого раунда с «Тампой» (4:3 ОТ), а также ассистентский хет-трик в пятом матче серии второго раунда с «Баффало» (6:3). 

Юрай – первый игрок «Монреаля» за 47 лет, кому удалось трижды набрать 3+ очка за игру в одном розыгрыше плей-офф. 

В 1979 году Ги Лефлер записал в актив 4 таких матча, во второй раз повторив клубный рекорд Фрэнка Маховлича (1971). После этого его никто не повторял. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoНХЛ
logoМонреаль
logoКаролина
logoЮрай Слафковски
logoКубок Стэнли
logoГи Лефлер
Фрэнк Маховлич

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
9 очков в 3 матчах, и 3 в 12. Стабильности бы добавить.
А ещё говорят, чехословацкий хоккей в кризисе. Представляете, как бы выглядела например олимпийская сборная Чехословакии (если бы ее можно было собрать)?!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
12 минут назадФото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
28 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
40 минут назадLive
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
44 минуты назад
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Воробьев о Ярославле: «В 1996-м отцу говорили, что это футбольный город. Золото чемпионата России у «Торпедо» дало всплеск популярности хоккея»
сегодня, 16:02
Кузин о Радулове: «Уникальный человек. Если он орет, ты понимаешь, что он хочет для команды лучшего, помогает тебе прогрессировать»
сегодня, 15:13
Овечкин о том, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России: «За красивый футбол»
сегодня, 14:51
Никита Щитов: «Локомотив» – эталон хорошей и крепкой команды. В КХЛ играют много воспитанников. На их школу стоит равняться»
сегодня, 14:45
Тренер «Локо» о возможности привлечь Сурина к финалу: «Даже не стали дергаться. Егор провел тяжелый сезон, сделал дубль в золотом матче в Казани. Он отдал все для победы там»
сегодня, 14:24
Корнилов о ЧМ: «Отстранение России и Беларуси сказывается. Раньше 2-3 сборные были не в состоянии оказывать сопротивление. В связи с отсутствием двух сильных команд конкуренция сократилась еще сильнее»
сегодня, 13:27
Рекомендуем