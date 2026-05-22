Слафковски набрал 2+1 в 1-м матче финала Востока с «Каролиной». Он 1-й игрок «Монреаля» с 1979 года с 3 играми с 3 очками в одном плей-офф

Юрай Слафковски набрал 2+1 в 1-м матче финала Востока с «Каролиной».

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски сделал дубль и результативную передачу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:2, 1-0).

На счету 22-летнего словака стало 12 (6+6) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 7».

Матч с 3 очками стал для Слафковски третьим в розыгрыше – ранее он сделал хет-трик в первом матче серии первого раунда с «Тампой» (4:3 ОТ), а также ассистентский хет-трик в пятом матче серии второго раунда с «Баффало» (6:3).

Юрай – первый игрок «Монреаля » за 47 лет, кому удалось трижды набрать 3+ очка за игру в одном розыгрыше плей-офф.

В 1979 году Ги Лефлер записал в актив 4 таких матча, во второй раз повторив клубный рекорд Фрэнка Маховлича (1971). После этого его никто не повторял.