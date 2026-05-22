Кубок Харламова. «Локо» обыграл МХК «Спартак» в 5-м матче финала и ведет 3-2 в серии
Продолжается финальная серия Кубка Харламова.
«Локо» победил МХК «Спартак» (3:2 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Харламова.
Финал
«Локо» – МХК «Спартак» – 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
0:1 – 35 Кожушко (Матвеев)
1:1 – 45 Котков
2:1 – 49 Дудоров (Зилев, Елезов)
2:2 – 52 Сысоев (Гаврилов, Тюрин)
3:2 – 66 Лутцев (Чалый, Шохрин)
Счет в серии: 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Спартаку победы!
Наказали здешних хамоватых мясных комментаторов за грязный рот) Так и нужно делать)