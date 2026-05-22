Президент КХЛ Морозов: «Сезон интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф команды показали боевой хоккей, «Локомотив» – с победой»

Алексей Морозов о сезоне КХЛ: интересный, непредсказуемый, много неожиданностей.

Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

18-й сезон лиги завершился победой «Локомотива » в розыгрыше Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы обыграли «Ак Барс » (4-2).

– Алексей Алексеевич, как вы оцените прошедший сезон КХЛ? Какие впечатления, выводы, цифры по итогам этого чемпионата?

– Цифрами довольны – мы установили несколько рекордов: и посещаемости, и просмотры на ТВ, и другие показатели. Сезон был интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф команды показали боевой хоккей, все смотрелось очень динамично.

Ребята бились, старались, каждый матч, в том числе, и этот играли до последнего, все игры получились упорными. «Ак Барс» сегодня не сдавался, порадовал своих болельщиков двумя голами, но этого не хватило для того, чтобы сравнять счет и перевести серию в седьмой матч.

Поздравляем «Локомотив» с чемпионством, для них это «золотой» дубль. У команды есть опыт финалов – для них это третий финал подряд, и костяк не менялся в последние годы. Это играет в плюс в таких важных матчах. «Локомотив» – с победой, они в этом сезоне лучшие, – сказал Морозов.

КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель

5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости