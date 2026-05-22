Президент КХЛ Морозов: «Сезон интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф команды показали боевой хоккей, «Локомотив» – с победой»
Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.
18-й сезон лиги завершился победой «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы обыграли «Ак Барс» (4-2).
– Алексей Алексеевич, как вы оцените прошедший сезон КХЛ? Какие впечатления, выводы, цифры по итогам этого чемпионата?
– Цифрами довольны – мы установили несколько рекордов: и посещаемости, и просмотры на ТВ, и другие показатели. Сезон был интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф команды показали боевой хоккей, все смотрелось очень динамично.
Ребята бились, старались, каждый матч, в том числе, и этот играли до последнего, все игры получились упорными. «Ак Барс» сегодня не сдавался, порадовал своих болельщиков двумя голами, но этого не хватило для того, чтобы сравнять счет и перевести серию в седьмой матч.
Поздравляем «Локомотив» с чемпионством, для них это «золотой» дубль. У команды есть опыт финалов – для них это третий финал подряд, и костяк не менялся в последние годы. Это играет в плюс в таких важных матчах. «Локомотив» – с победой, они в этом сезоне лучшие, – сказал Морозов.
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
Надо понимать, что он провел много прекрасных лет в Казани, но он дядька богатый, успешный, о прошлом думает, кому о настоящем думать нечего ... Или экстраполировать чужие победы на свой успех.Думается у него нет никаких ассоциаций с текущим Аб,он просто уважает огранизацию. И сегодня он спал спокойно что победил Ак барс что нет..его жизнь точно не вращается вокруг этого.
Вот если бы кто-то не из этих 8-ми попал в 1/2, вот тогда была бы сенсация
Кому-то правда и финансы не особо помогают
Это он про какие интриги? Заруба была только в полуфиналах (и то Магнитка со звездочкой) и финале, вот и всё.