  • Президент КХЛ Морозов: «Сезон интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф команды показали боевой хоккей, «Локомотив» – с победой»
Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

18-й сезон лиги завершился победой «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы обыграли «Ак Барс» (4-2). 

– Алексей Алексеевич, как вы оцените прошедший сезон КХЛ? Какие впечатления, выводы, цифры по итогам этого чемпионата?

– Цифрами довольны – мы установили несколько рекордов: и посещаемости, и просмотры на ТВ, и другие показатели. Сезон был интересный, непредсказуемый, много интриг и неожиданных результатов. В плей-офф команды показали боевой хоккей, все смотрелось очень динамично.

Ребята бились, старались, каждый матч, в том числе, и этот играли до последнего, все игры получились упорными. «Ак Барс» сегодня не сдавался, порадовал своих болельщиков двумя голами, но этого не хватило для того, чтобы сравнять счет и перевести серию в седьмой матч.

Поздравляем «Локомотив» с чемпионством, для них это «золотой» дубль. У команды есть опыт финалов – для них это третий финал подряд, и костяк не менялся в последние годы. Это играет в плюс в таких важных матчах. «Локомотив» – с победой, они в этом сезоне лучшие, – сказал Морозов. 

КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель

5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
Сухое поздравление. Думаю что если б выиграл АкБарс, то Леша тут таких бы соплей радости наговорил.
Да он вообще сидит, переживает... Хрен без соли доедает. А еще он в перерывах плачет о судьбе «Крыльев Советов», ну и иногда еще внутри прогоняет сезон «Питтсбурга»...
Надо понимать, что он провел много прекрасных лет в Казани, но он дядька богатый, успешный, о прошлом думает, кому о настоящем думать нечего ... Или экстраполировать чужие победы на свой успех.Думается у него нет никаких ассоциаций с текущим Аб,он просто уважает огранизацию. И сегодня он спал спокойно что победил Ак барс что нет..его жизнь точно не вращается вокруг этого.
этот заголовок был бы честным, если бы в Финале Нефтехимик обыграл Северсталь. а так конечно всё было очень не предсказуемо в лиге грандов.
Непредсказуемый результат конечно, 4 полуфиналиста - самые богатые клубы лиги. Интрига бешеная
Ну Цска, Ска, Динамо и Трактор не сильно беднее или вообще не беднее.
Вот если бы кто-то не из этих 8-ми попал в 1/2, вот тогда была бы сенсация
Чем больше финансовые возможности, тем выше результат. Это везде так.
Кому-то правда и финансы не особо помогают
Особенно про конкуренцию в западной конференции, где за 10 игр никакой интриги по командам, выходившим в плей-офф
я вам умоляю))) какая конкуренция)) она для Алёши М как страшный сон.. лига четырех команд))
Только Алеша М никак не может влиять на кол-0во участников, он что, по-вашему, бюджеты командам выдает?
Очень непредсказуемый когда 95% участников ПО известно еще в августе😄
какая интрига)))) пациент бредит, доктора, доктора))
В розыгрыше Кубка Гагарина 2026 года был установлен абсолютный антирекорд по количеству матчей на стартовых этапах плей-офф: за первые два раунда команды сыграли всего 58 матчей. Ни в одной из серий второго раунда не потребовалось более пяти игр.

Это он про какие интриги? Заруба была только в полуфиналах (и то Магнитка со звездочкой) и финале, вот и всё.
Особенно, моё любимое Московское Динамо. Аж, искры летели!
Сезон интересный, непредсказуемый, много интриги было возглавит Динамо один всем известный человек, светоч русского да что мирового хоккея!😁😁😁
Плачущий смайлик
если бы условные Торпедо с Северсталью в 1/2, а так...
🎯
Приятно было вчера наблюдать за его кислой физиономией 😂😂😂
