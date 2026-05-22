  • «Чикаго Вулвс» с Рябкиным, Неучевым и Павлычевым вышли в финал Запада в Кубке Колдера. Вратарь фарма «Каролины» Мифтахов в плей-офф АХЛ не играл
«Чикаго Вулвс» обыграли «Гранд Рэпидс» в финале дивизиона плей-офф АХЛ (3-1, 3:2 в четвертом матче). 

Теперь фарм-клуб «Каролины» сыграет в финале Западной конференции с «Колорадо Иглс» (серия будет до 4 побед). 

В составе «волков» выступают четыре россиянина. Вратарь Амир Мифтахов в текущем плей-офф на лед пока ни разу не выходил. 

19-летний форвард Иван Рябкин набрал 4 (2+2) очка в 9 играх при полезности «+4». 

На счету 22-летнего нападающего Виктора Неучева 3 (1+2) балла в 9 играх, у 29-летнего Никиты Павлычева – 3 (0+3) очка в 9 играх при 14 минутах штрафа. 

Фарм «Колорадо» вышел в полуфинал плей-офф АХЛ. Экс-вратарь «Металлурга» Набоков не участвовал в матчах

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
А Кочетков где ? Я думал он в АХЛ после травмы, форму набирает
Так долго "форму набирать" нельзя, это 1-2 игры. Его вернули в основу уже давно, сейчас в скрэтче.

https://www.nhl.com/news/topic/playoffs/montreal-canadiens-carolina-hurricanes-game-1-preview-may-21-2026
Косса так и не сыграл в плей-офф.
Даниэльсон не успел вернуться.
Жаль, что фарм вылетел так рано.
Опыт плей-офф был бы полезен проспектам Детройта.
Не факт, что в ближайшие годы, играя в НХЛ, они получат такую возможность...
