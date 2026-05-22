«Чикаго Вулвс» с Рябкиным, Неучевым и Павлычевым вышли в финал Запада в Кубке Колдера. Вратарь фарма «Каролины» Мифтахов в плей-офф АХЛ не играл
«Чикаго Вулвс» обыграли «Гранд Рэпидс» в финале дивизиона плей-офф АХЛ (3-1, 3:2 в четвертом матче).
Теперь фарм-клуб «Каролины» сыграет в финале Западной конференции с «Колорадо Иглс» (серия будет до 4 побед).
В составе «волков» выступают четыре россиянина. Вратарь Амир Мифтахов в текущем плей-офф на лед пока ни разу не выходил.
19-летний форвард Иван Рябкин набрал 4 (2+2) очка в 9 играх при полезности «+4».
На счету 22-летнего нападающего Виктора Неучева 3 (1+2) балла в 9 играх, у 29-летнего Никиты Павлычева – 3 (0+3) очка в 9 играх при 14 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Даниэльсон не успел вернуться.
Жаль, что фарм вылетел так рано.
Опыт плей-офф был бы полезен проспектам Детройта.
Не факт, что в ближайшие годы, играя в НХЛ, они получат такую возможность...