«Чикаго Вулвс» с Рябкиным, Неучевым и Павлычевым вышли в финал Запада в Кубке Колдера. Вратарь фарма «Каролины» Мифтахов в плей-офф АХЛ не играл

«Чикаго Вулвс» с Рябкиным, Неучевым и Павлычевым вышли в финал Запада в АХЛ.

«Чикаго Вулвс » обыграли «Гранд Рэпидс » в финале дивизиона плей-офф АХЛ (3-1, 3:2 в четвертом матче).

Теперь фарм-клуб «Каролины» сыграет в финале Западной конференции с «Колорадо Иглс» (серия будет до 4 побед).

В составе «волков» выступают четыре россиянина. Вратарь Амир Мифтахов в текущем плей-офф на лед пока ни разу не выходил.

19-летний форвард Иван Рябкин набрал 4 (2+2) очка в 9 играх при полезности «+4».

На счету 22-летнего нападающего Виктора Неучева 3 (1+2) балла в 9 играх, у 29-летнего Никиты Павлычева – 3 (0+3) очка в 9 играх при 14 минутах штрафа.

