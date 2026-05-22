Романов сыграл на ноль в матче плей-офф АХЛ против «Уилкс-Бэрри», отразив 20 бросков. Фарм «Сент-Луиса» сравнял счет в серии до 3 побед (2-2)

Георгий Романов сыграл на ноль в матче плей-офф АХЛ против «Уилкс-Бэрри».

Вратарь «Спрингфилда » Георгий Романов сыграл на ноль в четвертом матче финала дивизиона плей-офф АХЛ против «Уилкс-Бэрри » (2:0, 2-2 в серии до 3 побед).

26-летний россиянин отразил все 20 бросков и был признан первой звездой встречи. В 10 играх за фарм «Сент-Луиса» в текущем плей-офф у Романова 7 побед при 94,9% сэйвов и коэффициенте надежности 1,52.

Его визави Сергей Мурашов отразил 30 из 32 бросков. У 22-летнего россиянина 8 игр в плей-офф за фарм «Питтсбурга » и 5 побед (94,1%, 1,83).

Победитель решающего матча выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с победителем серии «Кливленда» и «Торонто Марлис» (2-1 после трех игр).