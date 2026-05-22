«Каролина» всего 2 раза бросила в створ в 3-м периоде 1-го матча финала Востока с «Монреалем». После 40 минут счет был 2:4
«Каролина» проиграла «Монреалю» (2:6) в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли (0-1).
Счет по броскам в створ – 27:22 в пользу «Харрикейнс».
При этом в третьем периоде команда из Роли, уступавшая 2:4 после 40 минут, только дважды попала в створ ворот Якуба Добеша (оба раза – в последние 6 минут встречи).
Также было 8 промахов, а еще 8 попыток броска были заблокированы игроками канадского клуба.
Добавим, что у «Канадиенс» в заключительной 20-минутке было 6 бросков в створ, а во втором периоде – только 3.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Так что, Монреалю даже не нужно перестраивать игру. Как играли против Баффало, так будут играть и против Каролины. Понятно, что возможны матчи, когда у Каролины будет залетать больше шайб. Но это не поменяет принципиально ход серии. Перебегать Монреаль Каролина не сможет, а другой тактики у Каролины просто нет. (и не будет)