  • «Каролина» всего 2 раза бросила в створ в 3-м периоде 1-го матча финала Востока с «Монреалем». После 40 минут счет был 2:4
«Каролина» проиграла «Монреалю» (2:6) в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли (0-1). 

Счет по броскам в створ – 27:22 в пользу «Харрикейнс».

При этом в третьем периоде команда из Роли, уступавшая 2:4 после 40 минут, только дважды попала в створ ворот Якуба Добеша (оба раза – в последние 6 минут встречи). 

Также было 8 промахов, а еще 8 попыток броска были заблокированы игроками канадского клуба. 

Добавим, что у «Канадиенс» в заключительной 20-минутке было 6 бросков в створ, а во втором периоде – только 3. 

У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Александр Филиппов
переотдыхали?
Возможно. Вторая игра покажет
У роботов программа сбилась
Правильно, с привычными бросками ради бросков от самых бросающих и забивающих надо завязывать, нужно что то другое.)
reus
Самым сложным соперником, для Монреаля, в этом плей-офф, была Тампа, которая хотя бы в защите играла более-менее надежно. А что Баффало, что Каролина играют просто в бей-беги без оглядки на свои ворота. Это именно то, что и нужно Монреалю. Вчера, одних только выходов 1 на 1 у Монреаля было 5+.
Так что, Монреалю даже не нужно перестраивать игру. Как играли против Баффало, так будут играть и против Каролины. Понятно, что возможны матчи, когда у Каролины будет залетать больше шайб. Но это не поменяет принципиально ход серии. Перебегать Монреаль Каролина не сможет, а другой тактики у Каролины просто нет. (и не будет)
progexpNN
Только две игры из ваших против Тампы удалось посмотреть, обе выигрышные, там жестче играли помнится, форчекали и брали свои моменты. С Клинками не видел, но так шапочно и по хайлайтам тоже вынуждали ихв своей зоне ошибаться и пользовались этим. Да, думается о гибкости или смене тактики со стороны и "Беломора"и Сен-Луи вряд ли уместно говорить, все будут гнуть свою линию, но на данный момент ваш запас прочности пока впечатляет.)
Впечатляет, как Монреаль прокачал игру в обороне. Было несколько провальных матчей, когда у Тампы и клинков залетало все, но они были скорее исключениями, в целом Монреаль очень надежно стал играть.
Злую шутку может сыграть с Каролиной отсутствие серйозного сопротивления в первых двух раундах кубка Стэнли. Да и пауза в 11 дней это какой то треш. А Монреалю должно быть проще после прохода на зубах Тампы и Баффало.
