«Каролина» всего 2 раза бросила в створ в 3-м периоде 1-го матча финала Востока с «Монреалем». После 40 минут счет был 2:4

«Каролина» всего 2 раза бросила в створ в 3-м периоде 1-го матча финала Востока.

«Каролина » проиграла «Монреалю» (2:6) в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли (0-1).

Счет по броскам в створ – 27:22 в пользу «Харрикейнс».

При этом в третьем периоде команда из Роли, уступавшая 2:4 после 40 минут, только дважды попала в створ ворот Якуба Добеша (оба раза – в последние 6 минут встречи).

Также было 8 промахов, а еще 8 попыток броска были заблокированы игроками канадского клуба.

Добавим, что у «Канадиенс» в заключительной 20-минутке было 6 бросков в створ, а во втором периоде – только 3.

У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет