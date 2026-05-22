«Каролина» применила 44 силовых приема в 1-м матче финала Востока (8 на счету Стаала), «Монреаль» – 18. «Канадиенс» чаще блокировали броски – 30 против 12
«Каролина» была активнее в силовой борьбе в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:6, 0-1).
Игроки «Харрикейнс» суммарно применили 44 силовых приема против 18 у «Канадиенс».
Наиболее активными в составе клуба из Роли были форварды Джордан Стаал (8 хитов), Андрей Свечников (5) и Джексон Блэйк (4).
При этом игроки «Монреаля» намного чаще блокировали броски – 30 блоков против 12 у «Каролины».
Больше всех блоков в актив записали защитник канадского клуба Лэйн Хатсон (5) и форвард Филлип Дано (4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
