«Каролина» применила 44 силовых приема в 1-м матче финала Востока (8 на счету Стаала), «Монреаль» – 18. «Канадиенс» чаще блокировали броски – 30 против 12

«Каролина» применила 44 силовых приема в 1-м матче финала Востока.

«Каролина » была активнее в силовой борьбе в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:6, 0-1).

Игроки «Харрикейнс» суммарно применили 44 силовых приема против 18 у «Канадиенс».

Наиболее активными в составе клуба из Роли были форварды Джордан Стаал (8 хитов), Андрей Свечников (5) и Джексон Блэйк (4).

При этом игроки «Монреаля » намного чаще блокировали броски – 30 блоков против 12 у «Каролины».

Больше всех блоков в актив записали защитник канадского клуба Лэйн Хатсон (5) и форвард Филлип Дано (4).