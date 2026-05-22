У защитника «Каролины» Слэвина «минус 4» в 1-м матче финала Востока с «Монреалем». Станковен, Блэйк и Чэтфилд завершили игру с «минус 3»
Защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин завершил первый матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:6, 0-1) без набранных очков и с худшей полезностью в команде.
32-летний американец впервые в карьере остался с «минус 4» по итогам матча плей-офф НХЛ.
Защитник «Харрикейнс» Джэйлен Чэтфилд, нападающие Логан Станковен и Джексон Блэйк завершили встречу с «минус 3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
