У защитника «Каролины» Слэвина «минус 4» в 1-м матче финала Востока с «Монреалем». Станковен, Блэйк и Чэтфилд завершили игру с «минус 3»

У защитника «Каролины» Джейккоба Слэвина «минус 4» в 1-м матче финала Востока.

Защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин завершил первый матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Монреаля » (2:6, 0-1) без набранных очков и с худшей полезностью в команде.

32-летний американец впервые в карьере остался с «минус 4» по итогам матча плей-офф НХЛ .

Защитник «Харрикейнс» Джэйлен Чэтфилд , нападающие Логан Станковен и Джексон Блэйк завершили встречу с «минус 3».