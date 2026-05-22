Вратарь «Каролины» Андерсен впервые пропустил больше 2 шайб в текущем плей-офф – 5 после 21 броска «Монреаля» в 1-м матче финала Востока

Вратарь «Каролины» Андерсен впервые пропустил больше 2 шайб в текущем плей-офф.

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен вышел в старте на первый матч финала Восточной конференции против «Монреаля » (2:6, 0-1).

36-летний датчанин отразил 16 из 21 броска (76,2%). Свою шестую шайбу «Канадиенс» забросили в пустые ворота.

Андерсен впервые в текущем плей-офф НХЛ пропустил более 2 шайб за игру. В предыдущих 8 играх у него было 8 побед при 10 пропущенных шайбах (по 5 в каждой серии) и 2 шатаутах.

