У «Каролины» 1-13 в финалах Востока при Бринд’Аморе как главном тренере. В 7 матчах из 14 команда пропустила 5+ шайб
У «Каролины» 1-13 в финалах Востока при Бринд’Аморе как главном тренере.
«Каролина» проиграла «Монреалю» в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:6, 0-1). Поражение стало для «Харрикейнс» первым в текущем плей-офф НХЛ.
Это четвертый финал Востока для команды при главном тренере Роде Бринд’Аморе (на текущий момент 1-13 по матчам).
Три предыдущие серии были проиграны с общим счетом 1-12 (0-4 от «Бостона» в 2019 году, 0-4 и 1-4 от «Флориды» в 2023-м и 2025-м).
Отметим, что в 7 матчах из этих 14 «Каролина» пропустила 5 или более шайб.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии