  • У «Каролины» 1-13 в финалах Востока при Бринд’Аморе как главном тренере. В 7 матчах из 14 команда пропустила 5+ шайб
У «Каролины» 1-13 в финалах Востока при Бринд'Аморе как главном тренере. В 7 матчах из 14 команда пропустила 5+ шайб

«Каролина» проиграла «Монреалю» в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:6, 0-1). Поражение стало для «Харрикейнс» первым в текущем плей-офф НХЛ.

Это четвертый финал Востока для команды при главном тренере Роде Бринд’Аморе (на текущий момент 1-13 по матчам).

Три предыдущие серии были проиграны с общим счетом 1-12 (0-4 от «Бостона» в 2019 году, 0-4 и 1-4 от «Флориды» в 2023-м и 2025-м). 

Отметим, что в 7 матчах из этих 14 «Каролина» пропустила 5 или более шайб. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
колдую в волшебной ступе финал Вегас - Монреаль..это будет бомба😂
ОтветОльга Лебедева_1116766866
Такой финал сухарь для Вегаса и вторая чашка
ОтветМихаил Блинов
не согласна, Монреаль зажигает не по детски) и может удивить..
Наотдыхались
ОтветRudenzik
Сами игроки так характеризуют своё состояние после продолжительной паузы - "заржавели".
Монреаль за один матч забил Каролине больше (6), чем Оттава и Филадельфия за каждую из своих серий (по 5).
Стабильность признак мастерства
Наверное не от психологического затыка. Такая межыгровая пауза скорее тоже вносит негативные коррективы и сбивает с ритма. Но правда, складывается впечатление, что о Беломор ставит целью к "предрешающим" сериям их там загнать на тренировках или же эмоционально и мотивационно перенакачивает.) Только первая игра конечно, и Хабс на мегапозитивной волне и в тонусе, но есть повод задуматься; и еще бы Андерсен уже по ходу ПО после особо не агрессировавших Сенсов и Филл не включил резко Режим Хелли.)
Ответreus
Мудрёно. Всё проще. Просто Мухомор всех достал своей бей-беги-стреляй по воробьям игрой. Против всенхловского осуждения не выстоит.)))
ОтветRf
Ну это к вопросу о вкусовщине опять же, о принятии или непринятии такого стиля. Всё же на пути к Чаше все методы хороши и цель оправдывает средства.)
Конец бриндамухомории близок)
Это похоже на проклятье...
Посмотрим ещё, кто кого свипнет...
Спустя 3 секунды после начала матча ребята из Роли почувствовали, что игра то сделана))
Синдром Буше похоже))
