  • «Монреаль» повел 1-0 в финале Востока с «Каролиной», выиграв 1-й матч серии (6:2). Слафковски набрал 2+1, Сузуки – 0+3, Добеш отразил 25 из 27 бросков
«Монреаль» повел 1-0 в финале Востока с «Каролиной», выиграв 1-й матч серии (6:2). Слафковски набрал 2+1, Сузуки – 0+3, Добеш отразил 25 из 27 бросков

В тройку звезд встречи вошли три игрока «Канадиенс» – форварды Юрай Слафковски (2+1), Коул Кофилд (1+1) и Филлип Дано (1+1). 

Капитан команды Ник Сузуки сделал ассистентский хет-трик, вратарь Якуб Добеш отразил 25 из 27 бросков, нападающий Иван Демидов отметился 3-й шайбой в текущем плей-офф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Похоже вернуть кубок в Канаду суждено Монреалю, а не Эдмонтону, пусть даже не в этом сезоне. Классную все таки команду построили Хьюз и Сент-Луи, поздравляю болельщиков Монреаля у вас есть контендер на году вперед👍
Много перспективной молодежи, но что будет когда у всех них закончатся контракты новичков. Вот тут будет проявляться мастерство менеджеров. А пока это команда на пару сезонов
Ну и глупость) Там уже весь костяк практически подписан на вменяемые деньги на много лет вперед.
Иван конечно показал что такое «быстрые руки», быстрее шайбу переложил, чем школьники сикс-севен делают руками…
Монреаль с победой, не расслабляться, потенциал у команды кажется еще до конца не раскрыт
Да сегодня у Монреаля каждое звено отыграло на 100 процентов. Смяли просто. Демидов кстати один в один такой же гол забил в регулярке каролине
Дуболомы феерично обделались. Продолжайте, команда с такими донными болелами не заслуживает финала кубка
Сказалась очень большая пауза. Скорее всего Каролина зарешает в 5-6 играх
пусть зарешает себе очередной отпуск 🙌 хрен с ним, даже в 7ми
Самым сложным соперником, для Монреаля, в этом плей-офф, была Тампа, которая хотя бы в защите играла более-менее надежно. А что Баффало, что Каролина играют просто в бей-беги без оглядки на свои ворота. Это именно то, что и нужно Монреалю. Одних выходов 1 на 1 у Монреаля было 5+.
Так что, Монреалю даже не нужно перестраивать игру. Как играли против Баффало, так будут играть и против Каролины. Понятно, что возможны матчи, когда у Каролины будет залетать больше шайб. Но это не поменяет принципиально ход серии. Перебегать Монреаль Каролина не сможет, а другой тактики у Каролины просто нет.
Похожая ситуация и в серии Колорадо - Вегас. И там Колорадо пытается перебегать Вегас...
По логике, в финале должны встретиться Вегас и Монреаль. И тогда будут совершенно другие матчи.
я за финал Вегас - Монреаль 🏆
По одной игре какие-то выводы делать просто глупо.Очевидно что затяжной отдых отрицательно сказался на игре ураганов.И не случайно это была их самая худшая игра в этом ПО.Каролина сегодня играла на 60% своего потенциала.Так что на месте фаната хабс я бы от таких поспешных выводов воздержался.
Роботы проиграли
Будет эпично, если канадцы возьмут кубок, сыграв максимальное количество матчей (28) и, выиграв все 7-е матчи с разницей в одну шайбу! В последний раз, когда брали кубок, тоже поставили, наверное, вечный рекорд, выиграв подряд 10 матчей, где были овертаймы, проиграв стартовую игру Квебеку в овертайме! А во втором раунде, также как в этом году, обыграли Баффало. Только счёт в серии был 4:0, при том что все игры завершились со счётом 4:3, три из которых в овертайме.
Конкретно так Каролина заржавела, тем не менее в финал они всё равно выйдут
первый гол забил Джарвис! Потом уже Кофилд сделал 1-1.
