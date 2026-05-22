«Монреаль» повел 1-0 в финале Востока с «Каролиной», выиграв 1-й матч серии (6:2). Слафковски набрал 2+1, Сузуки – 0+3, Добеш отразил 25 из 27 бросков
«Монреаль» повел 1-0 в финале Востока с «Каролиной», выиграв 1-й матч (6:2).
«Монреаль» одержал победу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Каролины» (6:2, 1-0).
В тройку звезд встречи вошли три игрока «Канадиенс» – форварды Юрай Слафковски (2+1), Коул Кофилд (1+1) и Филлип Дано (1+1).
Капитан команды Ник Сузуки сделал ассистентский хет-трик, вратарь Якуб Добеш отразил 25 из 27 бросков, нападающий Иван Демидов отметился 3-й шайбой в текущем плей-офф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Монреаль с победой, не расслабляться, потенциал у команды кажется еще до конца не раскрыт
Так что, Монреалю даже не нужно перестраивать игру. Как играли против Баффало, так будут играть и против Каролины. Понятно, что возможны матчи, когда у Каролины будет залетать больше шайб. Но это не поменяет принципиально ход серии. Перебегать Монреаль Каролина не сможет, а другой тактики у Каролины просто нет.
Похожая ситуация и в серии Колорадо - Вегас. И там Колорадо пытается перебегать Вегас...
По логике, в финале должны встретиться Вегас и Монреаль. И тогда будут совершенно другие матчи.