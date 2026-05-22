Свечников сделал передачу в 1-м матче финала Востока с «Монреалем». У него 1+3 в 9 играх плей-офф

Свечников сделал передачу в 1-м матче финала Востока с «Монреалем».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в 1-м матче финала Востока с «Монреалем » (2:6, 0-1 в серии).

На 33-й секунде россиянин ассистировал Сету Джарвису, открывшему счет.

Свечников набрал 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф, всего он провел 9 игр.

Сегодня за 14:36 (1:38 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 5 силовых приемов, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».