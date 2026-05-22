Свечников сделал передачу в 1-м матче финала Востока с «Монреалем». У него 1+3 в 9 играх плей-офф
Свечников сделал передачу в 1-м матче финала Востока с «Монреалем».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в 1-м матче финала Востока с «Монреалем» (2:6, 0-1 в серии).
На 33-й секунде россиянин ассистировал Сету Джарвису, открывшему счет.
Свечников набрал 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф, всего он провел 9 игр.
Сегодня за 14:36 (1:38 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 5 силовых приемов, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии