Паник о будущем: «Есть лето на размышления о том, буду ли вообще играть дальше»

Форвард «Локомотива» Рихард Паник после победы в Кубке Гагарина высказался о своем будущем.

«Я не знаю, что будет, хочу просто наслаждаться моментом здесь и сейчас. Мне 35 лет, я не знаю, захочет ли кто-то вообще подписать меня. У меня есть целое лето на размышления о том, что будет дальше, буду ли я вообще играть дальше.

Не знаю, что впереди. Но я очень люблю Ярославль. Мы с моей семьей провели там отличное время вместе с детьми, люди очень гостеприимные и добрые. У меня не найдется плохого слова в адрес жителей Ярославля или болельщиков «Локомотива », это были потрясающие два года», – сказал Паник.

В 38 матчах минувшего Фонбет чемпионата КХЛ на счету словака 15 (4+11) очков. В 22 играх плей-офф он набрал 11 (5+6) баллов.