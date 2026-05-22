Паник о будущем: «Есть лето на размышления о том, буду ли вообще играть дальше»

Форвард «Локомотива» Рихард Паник после победы в Кубке Гагарина высказался о своем будущем.

«Я не знаю, что будет, хочу просто наслаждаться моментом здесь и сейчас. Мне 35 лет, я не знаю, захочет ли кто-то вообще подписать меня. У меня есть целое лето на размышления о том, что будет дальше, буду ли я вообще играть дальше. 

Не знаю, что впереди. Но я очень люблю Ярославль. Мы с моей семьей провели там отличное время вместе с детьми, люди очень гостеприимные и добрые. У меня не найдется плохого слова в адрес жителей Ярославля или болельщиков «Локомотива», это были потрясающие два года», – сказал Паник.

В 38 матчах минувшего Фонбет чемпионата КХЛ на счету словака 15 (4+11) очков. В 22 играх плей-офф он набрал 11 (5+6) баллов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РИА Новости»
Рихард, ты красавчик, посмотри на Саню,39, а в каком порядке! А может Ярик предложит что то... Чехи и словаки у нас нормально приживаются.
В играх на вылет был хорош. По настоящему стал одним из лидеров Локомотива.
нет не надо слов! не надо Паники )
С хрена ли не надо, надо Паника
В плей-офф Паник включил какой-то супер режим и творил чудеса на льду
Давай в ТРАКТОР!
В акбарс, к балетным)
