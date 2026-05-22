Каменский о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Более-менее ровно прошел сезон, к концу показал чемпионский хоккей»

Каменский о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: более-менее ровно прошел сезон.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4-2).

«Локомотив» шел к трофею. Я думаю, что более-менее ровно прошли сезон. К концу набрали как раз ту чемпионскую форму, которую показали в играх. Тот хоккей, который действительно чемпионский.

Но скажу, что «Ак Барс» тоже молодцы, здорово сыграли, чуть-чуть им не хватило. В начале сезона немного притормозили, но все решает плей-офф, второе место тоже почетно», – сказал Каменский.