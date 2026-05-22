Демидов забил «Каролине» в 1-м матче финала Востока. У него 3+5 в 15 играх плей-офф

Демидов забил «Каролине» в 1-м матче финала Востока.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу в 1-м матче финала Востока с «Каролиной» (6:2, 1-0 в серии).

На 12-й минуте россиянин забил после выхода один на один, набрав 8-е (3+5) очко в текущем плей-офф. Всего он провел 15 игр.

Сегодня за 12:16 (1:08 – в большинстве) у Демидова 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «0».