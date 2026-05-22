Демидов забил «Каролине» в 1-м матче финала Востока. У него 3+5 в 15 играх плей-офф

Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в 1-м матче финала Востока с «Каролиной» (6:2, 1-0 в серии).

На 12-й минуте россиянин забил после выхода один на один, набрав 8-е (3+5) очко в текущем плей-офф. Всего он провел 15 игр.

Сегодня за 12:16 (1:08 – в большинстве) у Демидова 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Монреаль просто уничтожил Каролину… При чем в равных составах, топовые звенья.. пустой стадион за 3 минуты до конца-олицетворение того, почему суперзвезды в Роли не едут
Да, Каролина забив через полминуты после стартового свистка, явно не думала что так все закончится.
Свежие, отдохнувшие, забросившие почти сразу на фоне сошедшего с ума стадиона и полупустые трибуны в концу матча. Такую вот трансформацию устроил Монреаль.
Демидов хорош! Для зрелищности и повышения градуса в серии победа канадцев в первом же матче только в плюс. Ждем продолжения.
Это Роли ругательная и игроки просят её к ним не применять.
Очень неплохой результат! Удачи дальше!
Текущая статистика:
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26:
Капризов 15 (4+11)
ДОРОФЕЕВ 12 (10+2)
БАРБАШЁВ 9 (3+6)
ДЕМИДОВ 8 (3+5)
Подколзин 6 (3+3)
Кучеров 6(1+5)
Тарасенко 5 (2+3)
Сергачёв 5 (0+5)
НИЧУШКИН 4 (2+2)
СВЕЧНИКОВ 4 (1+3)

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
...
12. Тарасенко 78 (51+27)
...
15. Панарин 64 (23+41)
...
17. СВЕЧНИКОВ 52(24+28)
...
20. НИЧУШКИН 43(28+15)
21. БАРБАШЁВ 42(14+28)
Очень быстрые руки. Красавчик.
Самое забавное что Демидов точно таким же приемом забил 1 на 1 Бостону в регулярке и там так же был счёт 6-2))
Как же приятно удивляет Монреаль своей игрой в этом сезоне и видно невооружённым глазом огромнейший потенциал команды и наш молодой парень там рулит по взрослому.
А еще Жаровский подъедет...
Интересно посмотреть на лица тех журналистов 28 из 29)) И тех, кто пророчил свип Монреалю)
Ой как здорово исполнил. В стиле РоРо
Романа Ротенберга? )
Ага
Красивый гол!
