Главный арбитр КХЛ о Кубке Гагарина: «У нас отличные судьи. Они классно работают. Ошибаемся, но делаем это честно»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей в прошедшем Кубке Гагарина.

— Как вам судейство в плей‑офф?

— Я вам серьезно скажу, очень хорошо судили. Искренне вам говорю. И то, что мы просили, арбитры все выполнили. Я зашел в судейскую и только что сказал им об этом.

— Согласитесь, что в КХЛ судят лучше, чем в НХЛ и на чемпионате мира?

— Есть такие моменты. Но у нас одно большое судейское братство. Неэтично говорить про коллег. Могу сказать только за своих. У нас отличные судьи. Они классно работают. И у нас хорошее подрастает поколение.

Я понимаю, что мы на правильном пути. Мы получаем много шишек. Мы ошибаемся. Но мы это делаем честно. И есть чувство удовлетворенности после сезона. Но завтра проснешься — и пора готовиться к новому сезону. Вот о чем я сейчас думаю, — сказал Анисимов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Ага. Когда паник бил коньком игрока Авангарда на глазах судей, а тем - все божья роса - это вот как? Сколько заработал, Анисимов?
Честно отвернулись.
в той серии в овертайме и Панику в голову били и тоже ничего..
Если честно но у нас судьи одни из лучших в мире. Что творилось на прошедших ои и сейчас на чм это страх и ужас. Другое дело что нашим тоже нужен международный опыт. Я думаю что многие крепкие иностранные судьи хотели бы поработать в КХЛ, но сейчас пока не то время.
