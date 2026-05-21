«Пацаны, я вас просто, сука, люблю». Радулов в победной раздевалке «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов эмоционально высказался в победной раздевалке команды.

Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем Кубка Гагарина.

«Пацаны, я вас просто, сука, люблю», – сказал Радулов перед тем, как выпил шампанского из трофея.