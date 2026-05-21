«Пацаны, я вас просто, сука, люблю». Радулов в победной раздевалке «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов эмоционально высказался в победной раздевалке команды.

Сегодня клуб победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем Кубка Гагарина.

«Пацаны, я вас просто, сука, люблю», – сказал Радулов перед тем, как выпил шампанского из трофея.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Саня молодец, посрамил всех критиков, вытащил с Максом шестой матч с Авой, весь чемпионат на уровне провел! просто топ!
Проигрывать за минуту до конца сезона? Видели, проходили. ЛОКО доказал — для характера времени не нужно. 33 секунды, две шайбы и воля к победе, которая сломала соперника. Спасибо за этот урок чемпионства. ВПЕРЁД ЛОКО! ВЫ ЛУЧШИЕ! 🏆🏆🔥🏒🚂
По прозвищу Зверь👍💪
пёс же 🤷‍♂️
Без Радулова двух подряд Кубков Гагарина не было бы. Просто мужик в 40 лет плавит лед своей энергией. Александр Валерьевич, спасибо!
Саша не ошибся с выбором команды Локомотив -два сезона и два КГ ! Он может своим азартом и прекрасной, техничной ,неуступчивой в борьбе за шайбу игрой- настроить своих партнёров и на третий !
Думаю что в Локо пойдёт перестройка! Кто-то в НХЛ, кто-то з/п. Костяк сохранят, то можно замахнуться. Но тут новые правила по зп. Лето покажет.. И с тренером непонятно.
Мы, сука, тебя, сука, просто обожаем, сука!!!🔥
Ну а как ещё можно выразить эмоции? Браво Радулов, браво Локо!
И мы тебя тоже, Саня!
Машина💪🏻
Рекомендуем