Каюмов о том, сколько бутылок шампанского помещается в Кубок Гагарина: «Не считал, но штук 20 точно»

Каюмов высказался о том, сколько бутылок шампанского помещается в Кубок Гагарина.

Нападающий «Локомотива » Артур Каюмов рассказал, что в Кубок Гагарина влили как минимум 20 бутылок шампанского.

Сегодня клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.

– Сколько бутылок с жидкостью влили в Кубок?

– Не считал, но штук 20 в него точно помещается, – сказал Каюмов.