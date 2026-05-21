Гатиятулин о поражении от «Локомотива»: «Шансы были 50 на 50, соперник в каких-то деталях нас превзошел. Сейчас у нас у всех есть опустошение внутри»

Гатиятулин высказался после поражения от «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался после поражения от «Локомотива » (2:3, 2-4) в шестом матче финальной серии плей-офф.

Обладателем Кубка Гагарина стал ярославский клуб.

«Сложно судить, шансы были 50 на 50, соперник в каких-то деталях нас превзошел, сейчас у нас у всех есть опустошение внутри, надо пережить, проанализировать и потом понять, что пошло не так», – сказал Гатиятулин.