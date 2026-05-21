Роман Ротенберг: «Поздравляю «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина! Особые слова благодарности ребятам, выступавшим за сборную России»
Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
Сегодня клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал победителем плей-офф.
«Поздравляю хоккеистов, тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина! Поздравляю болельщиков ярославского клуба!
Выиграть чемпионство в КХЛ при жесточайшей конкуренции невероятно сложно. Выиграть чемпионство второй раз подряд сложнее во много раз.
Особые слова благодарности ребятам, выступавшим за сборную России. Мы увидели красивый финал, в котором победил сильнейший», – написал Ротенберг.
К поздравительному посту он добавил видео, совместно записанное с форвардом «Локомотива» Егором Суриным в 2025 году.
И про День Победы ни слова. Стареет что ли.
следующий тренер Локо?