Хартли о решении завершить карьеру: «Я устал, еду домой. Я уже старый»
65-летний Боб Хартли высказался о решении завершить карьеру.
Главный тренер «Локомотива» объявил об этом сразу после победы над «Ак Барсом» в последнем матче финала Кубка Гагарина (3:2, 4-2 в серии).
«Я закончил. Устал, еду домой. Я уже старый», – сказал Хартли в ответ на вопрос о продолжении работы.
Канадский специалист возглавлял ярославскую команду с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Земля пухом.
Долбаный Як-42
Сильная была команда. Царство небесное
Нам тебя будет очень не хватать !