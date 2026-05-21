Хартли о решении завершить карьеру: «Я устал, еду домой. Я уже старый»

Боб Хартли высказался о решении завершить карьеру.

65-летний Боб Хартли высказался о решении завершить карьеру.

Главный тренер «Локомотива» объявил об этом сразу после победы над «Ак Барсом» в последнем матче финала Кубка Гагарина (3:2, 4-2 в серии).

«Я закончил. Устал, еду домой. Я уже старый», – сказал Хартли в ответ на вопрос о продолжении работы.

Канадский специалист возглавлял ярославскую команду с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoЛокомотив
Спасибо Боб за все! Вы великий! Сдержали слово и провели великолепный сезон выиграв кубок для Ярославля, для болельщиков Локомотива по всей России и в память о друге Брэде Макримоне и остальных наших парнях ушедших 07.09.2011.
Вашичек, Марек, Вьюхин, Калимуллин, Баландин, Траханов, Салей…
Земля пухом.
Долбаный Як-42
Сильная была команда. Царство небесное
Старовата команда была, как по мне была тогда, но зато сколько опыта. Урычев, Собченко...После Баффало казалось, что вот ещё у нас звездочки появились для лиги и сборной, но....
Легенда тренерского цеха! Жаль, что такой Мэтр покидает Лигу. Пенсию заслужил сполна!
Очень крутой тренер! Я за Авангард, но даже немного порадовался за Хартли! Это помимо того, что крутой тренер, очень харизматичный мужик! Всего один раз видел его вживую, но от него энергия прёт
А я ему руку жал, на матче со Спартаком))) Он на послематчевое интервью проходил мимо рядов и пожал нам краба!😎😎😎
Мы ждем этим слов от другого человека
"Старый, но полезный"?
Не стар, а суперстар)))
Боб, если честно мы к тебе привыкли!
Нам тебя будет очень не хватать !
Спасибо за честность! Отработал контракт сполна!
Спасибо, боб! Топовый дедушка!
Жаль конечно. Классный дед.
