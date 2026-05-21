Сурин о дубле в ворота «Ак Барса»: «Оказался в нужный момент в нужном месте. Наконец-то можно задуматься об отдыхе. Но сначала хорошо отметить!»
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о своем дубле в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2, 4-2).
«Я просто оказался в нужный момент в нужном месте. Спасибо парням, что поддерживали, когда не получалось.
Наконец-то можно задуматься об отдыхе. Но сначала надо хорошо отметить! (улыбается).
Мы потратили много сил, было тяжело и против Омска, и против Казани», – сказал Сурин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Сафонов - Илья
Этот сезон - не совсем его сезон. Но он был в финале. Свое он еще скажет))
Представляю с какой головой к обеду проснутся парни!