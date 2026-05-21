Сурин о дубле в ворота «Ак Барса»: «Оказался в нужный момент в нужном месте. Наконец-то можно задуматься об отдыхе. Но сначала хорошо отметить!»

Егор Сурин высказался о дубле в матче финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о своем дубле в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2, 4-2).

«Я просто оказался в нужный момент в нужном месте. Спасибо парням, что поддерживали, когда не получалось.

Наконец-то можно задуматься об отдыхе. Но сначала надо хорошо отметить! (улыбается).

Мы потратили много сил, было тяжело и против Омска, и против Казани», – сказал Сурин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Сурин - 2 Кубка Гагарина
Сафонов - Илья
Evgeny Trifonov
Сафонов - 2 ЛЧ
Evgeny Trifonov
Женек, Сафон достаточно не плохой хоккеюга. Каждому свое время)
Этот сезон - не совсем его сезон. Но он был в финале. Свое он еще скажет))
Укротитель кисок получается
Парень растет, надеюсь получится классная карьера
Иди за Локо порви Спартак, а не об отдыхе мечтай. Успеешь еще отдохнуть)
soleg76
Это было бы мощное усиление!
soleg76
Там и Кузина добавить можно. Понятно что сегодня он не сможет. Но к 24 мая в Москве можно и опохмелиться и протрезветь.
Спасибо за мгновения, от которых захватывает дух. Радулов — гений, Шалунов — хладнокровный убийца, Рафиков — стержень. Вы — история. Горжусь быть болельщиком ЛОКО. Привет с Арзамаса! 🔥🏒🚂
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
От квалифицированного специалиста пахнет издалека, чувак помойся)
Вчера выпил 1 пиво и 100г виски. Сегодня утром голова трещит.
Представляю с какой головой к обеду проснутся парни!
