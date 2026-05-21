Сурин о дубле в ворота «Ак Барса»: «Оказался в нужный момент в нужном месте. Наконец-то можно задуматься об отдыхе. Но сначала хорошо отметить!»

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин высказался о своем дубле в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2, 4-2).

«Я просто оказался в нужный момент в нужном месте. Спасибо парням, что поддерживали, когда не получалось.

Наконец-то можно задуматься об отдыхе. Но сначала надо хорошо отметить! (улыбается).

Мы потратили много сил, было тяжело и против Омска, и против Казани», – сказал Сурин.