⚡ Хартли объявил о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина с «Локомотивом»

Хартли объявил о завершении карьеры.

Главный тренер «Локомотива » объявил об этом сразу после победы над «Ак Барсом » в последнем матче финала Кубка Гагарина (3:2, 4-2 в серии).

Канадский специалист возглавлял ярославскую команду с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.

Ранее Хартли занимал пост главного тренера клубов НХЛ «Колорадо», «Атланта» и «Калгари» – «Эвеланш» под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли-2000/01.

Кроме того, в 2012 году Хартли привел «Цюрих» к победе в чемпионате Швейцарии. С 2016-го по 2021-й он руководил сборной Латвии.