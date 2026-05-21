⚡ Хартли объявил о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина с «Локомотивом»
Хартли объявил о завершении карьеры.
Боб Хартли завершает карьеру.
Главный тренер «Локомотива» объявил об этом сразу после победы над «Ак Барсом» в последнем матче финала Кубка Гагарина (3:2, 4-2 в серии).
Канадский специалист возглавлял ярославскую команду с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.
Ранее Хартли занимал пост главного тренера клубов НХЛ «Колорадо», «Атланта» и «Калгари» – «Эвеланш» под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли-2000/01.
Кроме того, в 2012 году Хартли привел «Цюрих» к победе в чемпионате Швейцарии. С 2016-го по 2021-й он руководил сборной Латвии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Спасибо, Боб!!!
Легенда