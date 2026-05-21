  • ⚡ Хартли объявил о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина с «Локомотивом»
⚡ Хартли объявил о завершении карьеры после победы в Кубке Гагарина с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» объявил об этом сразу после победы над «Ак Барсом» в последнем матче финала Кубка Гагарина (3:2, 4-2 в серии).

Канадский специалист возглавлял ярославскую команду с июля 2025 года. С 2018 по 2022 год он работал в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021-м.

Ранее Хартли занимал пост главного тренера клубов НХЛ «Колорадо», «Атланта» и «Калгари» – «Эвеланш» под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли-2000/01.

Кроме того, в 2012 году Хартли привел «Цюрих» к победе в чемпионате Швейцарии. С 2016-го по 2021-й он руководил сборной Латвии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Лучшего завершения не представишь. На коне уходит. Два Гагарина, Кубок Стэнли с Колорадо-2001
Еще и в Швейцарии лигу выигрывал, а она одна из сильнейших в Европе.
Комментарий скрыт
Это была славная карьера!
Спасибо, Боб!!!
Спасибо Боб! Ты поднял упавшее знамя! И вписал свое имя в историю! Оооо, великий Боб!
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
спасибо деду за победу
Пришел, забрал, ушел.
Легенда
Хорошая карьера! Рад что закончил именно с Локо. Честь для Ярославля.
Легендарный тренер! Это была славная охота!
Мавр сделал свое дело! Вот как надо работать! 2 КГ, Кубок Стэнли, швейцарская лига! Красавец!
Да, тренер -чемпион.
Он ещё и Кубок Колдера с "Херши" (АХЛ) выигрывал. И приводил "Лаваль Титан" к чемпионству в юниорской лиге Квебека. А ещё у него есть "Джек Адамс Эуорд" - приз лучшему тренеру года в НХЛ, высшая тренерская награда. Т. ч. у Боба целая тележка трофеев из разных лиг, такой навскидку нет больше ни у кого. Только со сборными он ничего не выигрывал, но там и шансов реальных не было.
Опять нового тренера искать
Там ещё в середине сезона были слухи, что уйдет. Слухи были что Квартальнов вернется
С начала сезона обговаривалось, что он приходит на 1 год, вне зависимости от результата
и это без всяких красных машин и папиных связей
