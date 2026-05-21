Хартли – первый североамериканский тренер, выигравший Кубок Гагарина дважды

Тренер Боб Хартли стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В финале плей-офф-2026 «Локомотив» под руководством тренера обыграл «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии.

Напомним, в 2021 году Хартли завоевал трофей с «Авангардом». Он стал первым тренером из Северной Америки, выигравшим Кубок Гагарина дважды.

Помимо Хартли, титул удалось завоевать его соотечественнику Майку Кинэну – с «Металлургом» в 2014 году.

Больше тренеры-североамериканцы в Кубке Гагарина не побеждали.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии

Алкожевников уйдет в запой
ОтветМент-Кент
Кожевников - это Мостовой от хоккея
ОтветМент-Кент
Кожевников уже на стороне Хартли. Он теперь на Буше постоянно будет гнать))
Легенда и просто хороший мужик.
Не о Хартли. Но хочется выразить респект Пелино, который выучил гимн России и поет его перед каждым матчем. Не все российские тренеры или хотя бы русскоязычные так делают, а он да
ОтветЕгор Арефьев
Пелино вообще свой мужик в доску. Считай вместе с Бобом они закончили то, что Пелино тогда не смог, чашку поднять.
ОтветSergey Smolensky
Ну как не смог. Он ещё с Кинэном чашку поднимал, когда это было
Боб - великий коуч. Он с Авой выиграл построив команду. Он пришёл в Локо и не стал ломать то, что было до него построено просто подкорректировав. Только элитные тренеры понимают куда они приходят.
Как бы сказал сам Хартли: Good job!
ОтветYakub_Yar
Боб еще междометие добавил бы в цензурированном переводе звучащее как невероятная...
Прекрасный человек и тренер. Очееь порадовало, как его команда обнимала и в особенности Радулов. А то писали всякие, что они чуть ли не на ножах
ОтветAlexander Kulkov
У живых людей постоянно происходят конфликты и споры, это как раз и есть живой прогрессирующий коллектив ищущий в себе взаимодействие и решения. Так что трения там были более чем вероятно, у любых сильных тренеров есть свои заскоки, так же как у игроков, другое дело, что это рабочие моменты, а не истерики где все разосрались на лобном месте.
Хартли великая легенда и очень уважаемый человек, спасибо за чемпионство Авангарда, хотя в этом году у Омска слишком тяжело всё переносится, нет слов и эмоций, только горечь этих 33 секунд
Приз имени Плющева-Кожевникова пора учредить и вручить :)
Хартли 👍👍👍
Хартли – все-таки крутой мужик, на рукопожатии чуть ли не каждому напутствие выдал, вот это я понимаю, хоккейный человек.
Это не тупой сержант из Омска, когда один взял свой матч № 6, а другой обосрался.
Что касается Гатиятулина, то у него был состав и игра, которые позволяли играть с позиции силы, а он вдруг на ряд матчей начал осторожничать, вот и получил. Так и останется, видимо, неудачником как Квартальнов или Кудашов
Ответoldrocker
По моему, они сдулись именно по физике.
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
20 минут назадФото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
36 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
48 минут назадLive
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
52 минуты назад
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
7 минут назад
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Воробьев о Ярославле: «В 1996-м отцу говорили, что это футбольный город. Золото чемпионата России у «Торпедо» дало всплеск популярности хоккея»
сегодня, 16:02
Кузин о Радулове: «Уникальный человек. Если он орет, ты понимаешь, что он хочет для команды лучшего, помогает тебе прогрессировать»
сегодня, 15:13
Овечкин о том, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России: «За красивый футбол»
сегодня, 14:51
Никита Щитов: «Локомотив» – эталон хорошей и крепкой команды. В КХЛ играют много воспитанников. На их школу стоит равняться»
сегодня, 14:45
Тренер «Локо» о возможности привлечь Сурина к финалу: «Даже не стали дергаться. Егор провел тяжелый сезон, сделал дубль в золотом матче в Казани. Он отдал все для победы там»
сегодня, 14:24
