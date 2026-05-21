Хартли – первый североамериканский тренер, выигравший Кубок Гагарина дважды
Тренер Боб Хартли стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
В финале плей-офф-2026 «Локомотив» под руководством тренера обыграл «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии.
Напомним, в 2021 году Хартли завоевал трофей с «Авангардом». Он стал первым тренером из Северной Америки, выигравшим Кубок Гагарина дважды.
Помимо Хартли, титул удалось завоевать его соотечественнику Майку Кинэну – с «Металлургом» в 2014 году.
Больше тренеры-североамериканцы в Кубке Гагарина не побеждали.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
Это не тупой сержант из Омска, когда один взял свой матч № 6, а другой обосрался.
Что касается Гатиятулина, то у него был состав и игра, которые позволяли играть с позиции силы, а он вдруг на ряд матчей начал осторожничать, вот и получил. Так и останется, видимо, неудачником как Квартальнов или Кудашов