Хартли – первый североамериканский тренер, выигравший Кубок Гагарина дважды

Тренер Боб Хартли стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В финале плей-офф-2026 «Локомотив » под руководством тренера обыграл «Ак Барс » со счетом 4-2 в серии.

Напомним, в 2021 году Хартли завоевал трофей с «Авангардом ». Он стал первым тренером из Северной Америки, выигравшим Кубок Гагарина дважды.

Помимо Хартли, титул удалось завоевать его соотечественнику Майку Кинэну – с «Металлургом » в 2014 году.

Больше тренеры-североамериканцы в Кубке Гагарина не побеждали.