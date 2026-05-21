  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» – 6-й клуб, выигравший 2+ Кубка Гагарина. Ярославцы догнали СКА и «Динамо» по титулам
0

«Локомотив» – 6-й клуб, выигравший 2+ Кубка Гагарина. Ярославцы догнали СКА и «Динамо» по титулам

«Локомотив» стал 6-м клубом, выигравшим минимум два Кубка Гагарина.

«Локомотив» стал шестым клубом, выигравшим минимум два Кубка Гагарина.

В финале плей-офф-2026 команда под руководством тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии. Это второй трофей в истории клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Напомним, в сезоне-2024/25 команда обыграла в финале «Трактор» (4-1).

На данный момент по два Кубка Гагарина также выиграли московское «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2015, 2017).

По три трофея в активе у «Ак Барса» (2009, 2010, 2018), ЦСКА (2019, 2022, 2023) и «Металлурга» (2014, 2016, 2024).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
Динамо
logoЦСКА
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoБоб Хартли
logoСКА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Но никого больше в этом списке не будет. Омск разве что. Остальные голодранцы, без шансов.
Ответ777тч
Но никого больше в этом списке не будет. Омск разве что. Остальные голодранцы, без шансов.
Штаны одень пижон😜
Поздравляю Локомотив. Заслужено. Жду следующего финала для реванша....без карпухина , фальковского, валиулина , биллялетдинова и других дегенератов
Что важно в Этих победах в составе команды Локомотив больше половины игроков воспитанников местной школы Локомотива !
А всего уже 5й кубок в россии
ОтветMax M
А всего уже 5й кубок в россии
Как у и Ак Барса . Металлург пока лидер .
Красиво закольцевали шайбы на Кубке Гагарина: начал дублем Ак Барс и завершил дублем Локомотив.
Интересно, где дальше будут писать имена победителей)
Спасибо Ак Барсу за интригу кто станет первым 4-х кратным обладателем КГ!
Молодцы 👏👏👏, Пелино, Звягин всё-таки не зря в Металлурге в своё время трудились 👍. Береглазов четырёхкратный!!! Молодчина! Хартли 👍 супер тренер 💪
Ну что ж, отомстили барсам за финал 2009, теперь пора и догнать по числу КГ)))
Спасибо ребята. Просто большие молодцы!!! Также хочется сказать спасибо болельщикам Казани. Мы переписывались,ругались,обменивались колкостями,но грани никто никогда не переходил,в отличие от омских товарищей. Спасибо вам,приятно с вами общаться и обсуждать игры.
Комментарий удален пользователем
ОтветRuss Ivan
Комментарий удален пользователем
От никиты не чего не осталось , хокей хартли интересней .
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе
22 мая, 08:07
Хартли – 4-й тренер в истории КХЛ, выигравший Кубок Гагарина с двумя клубами
21 мая, 18:57
«Локомотив» – первый клуб КХЛ, защитивший Кубок Гагарина после смены тренера
21 мая, 18:56
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
59 минут назадФото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Овечкин приехал на суперфинал Кубка России с детьми и оценил выступление Кадышевой «Россия у нас одна»: «Шикарно». Орлов тоже посетил игру «Спартак» – «Краснодар»
сегодня, 15:33Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
10 минут назад
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства,»
28 минут назад
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
46 минут назад
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Воробьев о Ярославле: «В 1996-м отцу говорили, что это футбольный город. Золото чемпионата России у «Торпедо» дало всплеск популярности хоккея»
сегодня, 16:02
Кузин о Радулове: «Уникальный человек. Если он орет, ты понимаешь, что он хочет для команды лучшего, помогает тебе прогрессировать»
сегодня, 15:13
Рекомендуем