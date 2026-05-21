«Локомотив» – 6-й клуб, выигравший 2+ Кубка Гагарина. Ярославцы догнали СКА и «Динамо» по титулам
В финале плей-офф-2026 команда под руководством тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии. Это второй трофей в истории клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Напомним, в сезоне-2024/25 команда обыграла в финале «Трактор» (4-1).
На данный момент по два Кубка Гагарина также выиграли московское «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2015, 2017).
По три трофея в активе у «Ак Барса» (2009, 2010, 2018), ЦСКА (2019, 2022, 2023) и «Металлурга» (2014, 2016, 2024).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Интересно, где дальше будут писать имена победителей)