«Локомотив» – 6-й клуб, выигравший 2+ Кубка Гагарина. Ярославцы догнали СКА и «Динамо» по титулам

«Локомотив» стал 6-м клубом, выигравшим минимум два Кубка Гагарина.

«Локомотив » стал шестым клубом, выигравшим минимум два Кубка Гагарина.

В финале плей-офф-2026 команда под руководством тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии. Это второй трофей в истории клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Напомним, в сезоне-2024/25 команда обыграла в финале «Трактор» (4-1).

На данный момент по два Кубка Гагарина также выиграли московское «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2015, 2017).

По три трофея в активе у «Ак Барса » (2009, 2010, 2018), ЦСКА (2019, 2022, 2023) и «Металлурга » (2014, 2016, 2024).