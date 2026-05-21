Федотов покинул расположение фарма «Коламбуса» из-за травмы и вернулся в Россию (Аарон Портцлайн)

Вратарь Иван Федотов покинул расположение «Кливленда » из-за травмы и вернулся в Россию.

Об этом сообщает журналист Аарон Портцлайн.

«Мне сказали, что вратарь Иван Федотов покинул команду АХЛ «Кливленд» и вернулся в Россию с травмой, характер которой не разглашается», – написал Портцлайн.

29-летний Федотов в нынешнем сезоне провел 47 матчей в регулярке АХЛ и отразил 88,7% бросков. В его активе также 1 игра в плей-офф. Он станет свободным агентом 1 июля.