Федотов покинул расположение фарма «Коламбуса» из-за травмы и вернулся в Россию (Аарон Портцлайн)
Вратарь Иван Федотов покинул расположение «Кливленда» из-за травмы и вернулся в Россию.
Об этом сообщает журналист Аарон Портцлайн.
«Мне сказали, что вратарь Иван Федотов покинул команду АХЛ «Кливленд» и вернулся в Россию с травмой, характер которой не разглашается», – написал Портцлайн.
29-летний Федотов в нынешнем сезоне провел 47 матчей в регулярке АХЛ и отразил 88,7% бросков. В его активе также 1 игра в плей-офф. Он станет свободным агентом 1 июля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Аарона Порцлайна
