Хартли – 4-й тренер в истории КХЛ, выигравший Кубок Гагарина с двумя клубами

Тренер Боб Хартли стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В финале плей-офф-2026 «Локомотив» под руководством тренера обыграл «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии.

Напомним, в 2021 году Хартли завоевал трофей с «Авангардом ». Он стал четвертым тренером в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, взявшим Кубок Гагарина с двумя клубами.

Ранее это удалось Олегу Знарку (со СКА в 2017-м и с «Динамо» Москва в 2012-м и 2013-м), Игорю Никитину (с ЦСКА в 2019-м и с «Локомотивом » в 2025-м) и Вячеславу Быкову (с «Салаватом» в 2011-м и со СКА в 2015-м).