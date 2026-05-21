Хартли – 4-й тренер в истории КХЛ, выигравший Кубок Гагарина с двумя клубами

Тренер Боб Хартли стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В финале плей-офф-2026 «Локомотив» под руководством тренера обыграл «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии.

Напомним, в 2021 году Хартли завоевал трофей с «Авангардом». Он стал четвертым тренером в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, взявшим Кубок Гагарина с двумя клубами.

Ранее это удалось Олегу Знарку (со СКА в 2017-м и с «Динамо» Москва в 2012-м и 2013-м), Игорю Никитину (с ЦСКА в 2019-м и с «Локомотивом» в 2025-м) и Вячеславу Быкову (с «Салаватом» в 2011-м и со СКА в 2015-м).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Локомотив!!! Помним, любим!
Очень красивый финал...
Запуск Кожевникова на орбиту завтра?
ОтветBooligan
Запуск Кожевникова на орбиту завтра?
Очередной запой долгий)))
Фак фак фак. Деда трясут)))
Локо, с заслуженной победой!!!
АкБарс немного разочаровал такой игрой.
За Боба приятно)
Круто. Прям команда династия 💥💥💥💥💥
Тяжко Кожевникову будет завтра интервью давать ещё и пятница.
Знарок, Никитин, Быков и Хартли четвертый?
ОтветInve boring
Знарок, Никитин, Быков и Хартли четвертый?
Всё верно.
Надо было ещё написать, что он АК Барс 4 раз в плей-офф побеждает. Дарю идею на следующую новость.
Старина Боб:
- 2019 - 1/8, 4-0 (Билялетдинов, ушёл после сезона)
- 2021 - 1/2, 4-3 (Квартальнов, остался)
- 2022 - 1/8, 4-2 (Квартальнов, ушёл после сезона)
- 2026 - финал, 4-2 (Гатиятулин?)

:)
