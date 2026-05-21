«Локомотив» – первый клуб КХЛ, защитивший Кубок Гагарина после смены тренера
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.
Это второй трофей в истории клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В финале плей-офф-2026 команда под руководством тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии.
Напомним, в сезоне-2024/25 команда под руководством Игоря Никитина обыграла в финале «Трактор» (4-1). В межсезонье тренер покинул клуб и перешел в ЦСКА, а новым тренером ярославцев стал Хартли.
Таким образом, «Локомотив» стал первым клубом в истории лиги, выигравшим второй подряд Кубок Гагарина после смены тренера.
Ранее команды лиги выигрывали трофей в двух сезонах подряд с одним тренером (ЦСКА с Сергеем Федоровым (2022 и 2023), «Динамо» Москва с Олегом Знарком (2012 и 2013), а также «Ак Барс» с Зинэтулой Билялетдиновым (2009 и 2010).
Локомотив, считай, выиграл Кубок ещё в том шестом матче из полуфинала. Такую железную волю ничем не сломишь, уважение Ярославлю.
А вот Локомотив учитывая опыт прошлых лет и особенно проигрынный финал 23-24 вывел команду на пик формы на поздние стадии. Хартли не стал менять работающие механизмы бронепоезда. Решает физика и опыт концентрации в ключевых моментах.
Компенсировать это временами удавалось хоккейным мышлением и мастерством Миллера. Но один человек серии не вытаскивает.
Акбарсу спасибо, завершающий навал был классный! Так бы все время играть.
Все-таки настоящий финал опять был с Авнгардом!
С победой!
А случай Локомотива исключителен тем, что он был за 33 секунды на целых ДВЕ шайбы от вылета.