«Локомотив» – первый клуб КХЛ, защитивший Кубок Гагарина после смены тренера

«Локомотив» – первый клуб КХЛ, выигравший второй подряд КГ после смены тренера.

«Локомотив » выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

Это второй трофей в истории клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В финале плей-офф-2026 команда под руководством тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии.

Напомним, в сезоне-2024/25 команда под руководством Игоря Никитина обыграла в финале «Трактор» (4-1). В межсезонье тренер покинул клуб и перешел в ЦСКА, а новым тренером ярославцев стал Хартли.

Таким образом, «Локомотив» стал первым клубом в истории лиги, выигравшим второй подряд Кубок Гагарина после смены тренера.

Ранее команды лиги выигрывали трофей в двух сезонах подряд с одним тренером (ЦСКА с Сергеем Федоровым (2022 и 2023), «Динамо» Москва с Олегом Знарком (2012 и 2013), а также «Ак Барс » с Зинэтулой Билялетдиновым (2009 и 2010).