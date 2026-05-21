«Локомотив» – первый клуб КХЛ, защитивший Кубок Гагарина после смены тренера

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

Это второй трофей в истории клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В финале плей-офф-2026 команда под руководством тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии.

Напомним, в сезоне-2024/25 команда под руководством Игоря Никитина обыграла в финале «Трактор» (4-1). В межсезонье тренер покинул клуб и перешел в ЦСКА, а новым тренером ярославцев стал Хартли.

Таким образом, «Локомотив» стал первым клубом в истории лиги, выигравшим второй подряд Кубок Гагарина после смены тренера.

Ранее команды лиги выигрывали трофей в двух сезонах подряд с одним тренером (ЦСКА с Сергеем Федоровым (2022 и 2023), «Динамо» Москва с Олегом Знарком (2012 и 2013), а также «Ак Барс» с Зинэтулой Билялетдиновым (2009 и 2010).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
33 секунды навсегда в истории
Никто не спорит, но писать это под каждой новостью - позор. И это только ради плюсиков
21.05.2025 и 21.05.2026 !!! Локо, Вы творите чудеса! Обожаю! Всех болельщиков с победой!
Локомотив супер,а Хартли красавчик,мои поздравление!
А у Шалунова два года подряд победный гол
Мастерюга класно посодил Белеша на колени поднял шайбу выше щетков .
Плей-офф его имени 😅
Вот что значит свои воспитанники и делать упор на свою школу,а не скупать все что блестит как некоторые клубы не буду уточнять,Локомотиву уважуха 💪красавцы заслужено победили
Это было легендарно!
Локомотив, считай, выиграл Кубок ещё в том шестом матче из полуфинала. Такую железную волю ничем не сломишь, уважение Ярославлю.
Хартли - Отец, конечно.
Все-таки в финале решающее значение имеет опыт и тренерская стратегия на весь плейофф. Лучшие свои матчи Абарс провел в первых стадиях. Посрамив скептиков. Видимо такова была тренерская стратегия распределения нагрузки. Видно Акбарс в ключевых моментах уступают в скорости и напоре. Большинство шайб забиты Локомотивом в последних играх в борьбе на пятаке, от отскоков или босле паса от борта. И еще не покидало ощущение, что Локомотив не показал всего, и если понадобилось бы добавил бы ещё оборотов. Хотя по потенциалу, габаритам, и потому что мы видели у Акбарса в серии с Магниткой все должно быть иначе. И это несмотря на дополнительные дни отдыха, пока Локо рубился в Авнгардом.
А вот Локомотив учитывая опыт прошлых лет и особенно проигрынный финал 23-24 вывел команду на пик формы на поздние стадии. Хартли не стал менять работающие механизмы бронепоезда. Решает физика и опыт концентрации в ключевых моментах.
Компенсировать это временами удавалось хоккейным мышлением и мастерством Миллера. Но один человек серии не вытаскивает.
Акбарсу спасибо, завершающий навал был классный! Так бы все время играть.
Все-таки настоящий финал опять был с Авнгардом!
С победой!
Поздравляю Локо. Хочу всем напомнить, что на прошлой стадии Локо был в 30 секундах от вылета из плейофф.
Многие и в 5-10 секундах от вылета были, и сравнивали счёт. Это частое дело.
А случай Локомотива исключителен тем, что он был за 33 секунды на целых ДВЕ шайбы от вылета.
Мы чемпионы! Даааа!
