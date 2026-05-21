Пестушко о трэш-токе в финале Кубка Гагарина: «Это просто история для прессы. Уверен, что с завершением серии Сурин и Сафонов тепло обнимутся»

Бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Пестушко поделился мнением о трэш-токе в финале Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (3-2 в серии).

– Вообще в этом финале много провокаций, трэш-тока. Тот же Сурин сказал, что не знает Илью Сафонова.

– Я думаю, что это просто история для прессы.

Уверен, что с завершением серии Сурин и Сафонов тепло обнимутся. Но на льду они соперники – это нормально, – сказал Пестушко.