Пестушко о трэш-токе в финале Кубка Гагарина: «Это просто история для прессы. Уверен, что с завершением серии Сурин и Сафонов тепло обнимутся»
Бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Пестушко поделился мнением о трэш-токе в финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2 в серии).
– Вообще в этом финале много провокаций, трэш-тока. Тот же Сурин сказал, что не знает Илью Сафонова.
– Я думаю, что это просто история для прессы.
Уверен, что с завершением серии Сурин и Сафонов тепло обнимутся. Но на льду они соперники – это нормально, – сказал Пестушко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
