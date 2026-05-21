Канада выиграла 4-й матч подряд на ЧМ-2026 – 6:5 с Норвегией в овертайме. У Шайфли хет-трик и передача, Бушар сделал 3 ассиста
Канада выиграла четвертый матч подряд на ЧМ по хоккею.
Сборная Канады обыграла команду Норвегии (6:5 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2026.
Команда тренера Миши Донскова выиграла четыре из четырех игр на турнире. Ранее канадская команда победила Швецию (5:3), Италию (6:0) и Данию (5:1).
Канада возглавляет таблицу группы B с 11 очками в активе.
Нападающий команды Марк Шайфли набрал 4 (3+1) очка в матче с Норвегией. Он забил гол в овертайме.
Макклин Селебрини записал на свой счет 2 передачи, Эван Бушар сделал 3 ассиста.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
