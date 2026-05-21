  • Канада выиграла 4-й матч подряд на ЧМ-2026 – 6:5 с Норвегией в овертайме. У Шайфли хет-трик и передача, Бушар сделал 3 ассиста
Канада выиграла четвертый матч подряд на ЧМ по хоккею.

Сборная Канады обыграла команду Норвегии (6:5 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2026.

Команда тренера Миши Донскова выиграла четыре из четырех игр на турнире. Ранее канадская команда победила Швецию (5:3), Италию (6:0) и Данию (5:1).

Канада возглавляет таблицу группы B с 11 очками в активе.

Нападающий команды Марк Шайфли набрал 4 (3+1) очка в матче с Норвегией. Он забил гол в овертайме.

Макклин Селебрини записал на свой счет 2 передачи, Эван Бушар сделал 3 ассиста.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Канада отскочила)
Как и на Олимпиаде, не получается у канадцев только во вратарской линии: 5 голов из 19 бросков (ещё и не самых опасных) - это полное дно. Стартером в плове, видимо, будет Гривс.
Коэффициент на ничью был в районе 30...
17 на ничью, 40 на викингов в основное.
28 на ничью, 50 на победу, в зависимости от конторы конечно.
Швейцария выиграла 4 из 4 матчей в группе не хоккейном ЧМ-2026 с разницей 22:4. Хозяева турнира – 3-и фавориты на золото после Канады и Финляндии
20 мая, 21:51
37-летний словенец Тичар идет в группе лидеров гонки бомбардиров ЧМ-2026. Экс-игрок клубов КХЛ набрал 2+1 в матче со Словакией, сравняв счет на 59:29
20 мая, 03:10
Ротенберг о ЧМ-2026: «Из‑за отсутствия России упала конкуренция – коллеги из США и Канады это подтвердили. Помним великие суперсерии, команду мечты «Красная Машина». Так все начиналось»
19 мая, 12:14
