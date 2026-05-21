19-летний Сурин забил свой первый гол в финале Кубка Гагарина первым броском в игре с «Ак Барсом»

19-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин забил свой первый в карьере гол в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс » принимает «Локомотив » в шестом матче финальной серии плей-офф (0:2, 1-й период, 2-3).

Нападающий клуба из Ярославля Сурин открыл счет на отметке 04:05 первым броском в створ в игре.

На 14-й минуте он забил свой второй гол в матче.