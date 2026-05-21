  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 19-летний Сурин забил свой первый гол в финале Кубка Гагарина первым броском в игре с «Ак Барсом»
Видео
0

19-летний Сурин забил свой первый гол в финале Кубка Гагарина первым броском в игре с «Ак Барсом»

19-летний форвард «Локомотива» Сурин забил свой 1-й гол в финале Кубка Гагарина.

19-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин забил свой первый в карьере гол в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс» принимает «Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф (0:2, 1-й период, 2-3).

Нападающий клуба из Ярославля Сурин открыл счет на отметке 04:05 первым броском в створ в игре.

На 14-й минуте он забил свой второй гол в матче.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoЕгор Сурин
logoЛокомотив
logoАк Барс
logoКХЛ
видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Сурин сказал что ак барс не вывезет его треш-тока,и каждый должен заниматься своим делом главное выигрывать матчи , пацан сказал пацан делает свое дело забрасывает шайбы,таких дерзких игроков не хватает лиге это украшает👍👍👍
Ответsd4fmwrvz8
Сурин сказал что ак барс не вывезет его треш-тока,и каждый должен заниматься своим делом главное выигрывать матчи , пацан сказал пацан делает свое дело забрасывает шайбы,таких дерзких игроков не хватает лиге это украшает👍👍👍
Да, он внатуре красава. Дерзко, жестко, 2 броска и 2 гола. Правильно ты сказал, пацан сказал - пацан сделал!
Ну а Сафон буксует. И ведь Сафон не забил с метра, и тут же Сура вколотил второй. Внатуре красава, сильно! Капризова чем то напоминает
А второй гол забил вторым броском.
Сафонов ты где там,трештокер комнатный?Говорить это не по воротам с метра попадать,правда?😁
Локомотив и Сурин молодцы конечно. Но Билялов просто баст. Провалил серию. Анвар зассал Арефьева ставить
Молодец Сурин -выстрелил точно дублетом на голы в ворота Ак Барса в финале !
Ох уж эти зумеры. Сыграл здорово, не спорю, 2 гола закопал рабочих. Но телефон из рук не выпускал на праздновании.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сурин о том, что Сафонов из «Ак Барса» назвал игроков «Локомотива» актерами: «Ему виднее. Умные люди сделают выводы»
21 мая, 09:44
Коньков о трэш-токе в финале Кубка Гагарина: «У Сурина отличное чувство юмора, он молодец, для зрителей подогревает интерес. Важно, что нет унижений и не задето ничье достоинство»
20 мая, 18:16
Сурин об «Ак Барсе»: «Они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается, чем хочет. Главное – выигрывать матчи»
20 мая, 10:16
Рекомендуем
Главные новости
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
16 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
2 минуты назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
26 минут назад
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
49 минут назад
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Рекомендуем