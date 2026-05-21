«Сочи» интересуется форвардом «Салавата» Яном (Михаил Зислис)

Нападающий «Салавата Юлаева » Деннис Ян интересен «Сочи».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

Срок действующего контракта игрока рассчитан до 31 мая.

«Нападающий Деннис Ян, проведший два последних сезона в «Салавате Юлаеве», находится в сфере интересов «Сочи ». Для южан это было бы хорошее приобретение», – написал Зислис.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 12 (8+4) очков за 38 матчей при полезности «минус 11». В плей-офф Ян сыграл 4 матча и не отметился результативными действиями при полезности «минус 4».