  • Журналист Блохин: «Тамбиев интересовался Мишуровым. Но конкретных контактов о переходе Андрея из «Авангарда» в «Динамо» нет. Возможно, это вопрос будущего»
Журналист Андрей Блохин высказался о ситуации вокруг вратаря «Авангарда» Андрея Мишурова.

«Разговаривал с одним знающим человеком изнутри хоккея, он вбросил такую фразу: «Инсайды на логику». Это когда многочисленные телеграм-каналы идут логическим путем предположения и рисуют трансферы.

Вот Андрей Мишуров, например. Все понимают, что он недоволен свои игровым временем в этом сезоне, что ему не нравится сидеть за спиной Серебрякова. Он хочет играть и играть больше.

С другой стороны, все помнят, как он играл в «Адмирале» у Тамбиева. Все знают, что Тамбиев возглавил московское «Динамо». И вот дальше идет информация абсолютно точная: Тамбиев интересовался Мишуровым. Но пока только интересовался, задавал вопросы: «А как нам Андрей в Омске?» Контактов конкретных о переходе Мишурова из «Авангарда» в московское «Динамо» нет. Возможно, это вопрос будущего, возможно, контакты будут. Но на данный момент никакой почвы под уходом Мишурова из «Авангарда» нет», – сказал Блохин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: программа «Овертайм»
Мишуров бы в какой-нибудь лагерь развития для вратарей съездил, а то одни и те же косяки из года в год, что в 20 лет верх открыт и панические перемещения в воротах при любой ситуации, что сейчас
у Серебрякова тоже верх открыт, локомотив стал верхом бросать залетело две известные шайбы за 33 и 12сек
В Динамо первый номер занят, также будет сидеть. Лучше своих развивать
Да зачем он Динамо нужен? Даже если Моторыгин уедет в НХЛ, есть свои молодые воротчики, чтобы Подьяпольский мог перевести дух.
Уйней не занимайтесь. В Динамо сейчас два хороших вратаря, есть и молодой третий. Защиту перетряхивать надо, да и нападающих кроме Секьюры и Уила не осталось.
Динамо не фарм Адмирала?
