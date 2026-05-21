Журналист Блохин: «Тамбиев интересовался Мишуровым. Но конкретных контактов о переходе Андрея из «Авангарда» в «Динамо» нет. Возможно, это вопрос будущего»

Журналист Андрей Блохин высказался о ситуации вокруг вратаря «Авангарда» Андрея Мишурова .

«Разговаривал с одним знающим человеком изнутри хоккея, он вбросил такую фразу: «Инсайды на логику». Это когда многочисленные телеграм-каналы идут логическим путем предположения и рисуют трансферы.

Вот Андрей Мишуров, например. Все понимают, что он недоволен свои игровым временем в этом сезоне, что ему не нравится сидеть за спиной Серебрякова. Он хочет играть и играть больше.

С другой стороны, все помнят, как он играл в «Адмирале » у Тамбиева . Все знают, что Тамбиев возглавил московское «Динамо ». И вот дальше идет информация абсолютно точная: Тамбиев интересовался Мишуровым. Но пока только интересовался, задавал вопросы: «А как нам Андрей в Омске?» Контактов конкретных о переходе Мишурова из «Авангарда» в московское «Динамо » нет. Возможно, это вопрос будущего, возможно, контакты будут. Но на данный момент никакой почвы под уходом Мишурова из «Авангарда » нет», – сказал Блохин.