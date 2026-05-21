Сергачев провел мастер-класс для ДЮСШ «Нефтехимика»: «Постарался передать ребятам нюансы, которые реально могут помочь в матче. Их задача – впитать это и использовать»

Михаил Сергачев провел мастер-класс для ДЮСШ «Нефтехимика».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев провел мастер-класс для ДЮСШ «Нефтехимика».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли является воспитанником «Нефтехимика».

«Михаил вышел на лед вместе с ребятами из команды «Нефтехимик-2018», показал то, что нарабатывал годами, и рассказал о пути, который привел его на вершину мирового хоккея. Для наших юных хоккеистов это не просто тренировка. Это день, который запомнится на всю жизнь», – говорится в сообщении клуба.

«Мне нравится на «Нефтехим-Арене». Мы редко здесь тренировались, когда я еще играл за школу «Нефтехимика», и когда это удавалось ближе к лету, всегда было такое ощущение, как будто ты играешь в КХЛ. Очень часто мы приходили на домашние матчи «Нефтехимика», естественно, хотелось играть за них.

Было весело. Классно поиграли против детей, немного их потренировали. Постарался передать ребятам такие нюансы игры, которые реально могут помочь в матче. Их задача – впитать это и использовать», – сказал Сергачев.

Фото: t.me/wolfstaya

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
Сергачёв по своим человеческим качествам вызывает только уважение помогая разными способами школе которая его воспитала, хотя он вообще не обязан этого делать
Стоит отметить , что Сергачев активно развивает свой личный бренд не первый год и развивает его максимально грамотно. Ни в коем случае не хочу сомневаться в его искренних намерениях. Красавчик Миша
скромность украшает человека.,
Спортс, ты ли это? Неужели можешь, когда захочешь?
вот приехал поиграл с детьми,показал подсказал...без этих воспитаний патриотов.
