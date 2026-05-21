Журналист Блохин об Афанасьеве: «Авангард» его ждет в июле. Это будет очень хорошее приобретение, человек, который может зайти в топ-6»
Журналист Андрей Блохин высказался о будущем Егора Афанасьева в «Авангарде».
Журналист Андрей Блохин высказался о будущем нападающего Егора Афанасьева.
Афанасьев выступает в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе». «Авангард» ранее получил права на форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ в результате обмена с ЦСКА.
В сезоне-2025/26 Афанасьев провел 66 игр в АХЛ с учетом плей-офф и набрал 41 (15+26) очко. Срок его соглашения с «Сан-Хосе» рассчитан до 30 июня.
«Что касается Афанасьева, «Авангард» его ждет в июле. Это будет очень хорошее приобретение.
Такой снайпер, человек, который может зайти в топ-6. В июле ждем Афанасьева», – сказал Блохин.
Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: программа «Овертайм»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Просто очень любит Авангард и омский хоккей)