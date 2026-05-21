  • Журналист Блохин об Афанасьеве: «Авангард» его ждет в июле. Это будет очень хорошее приобретение, человек, который может зайти в топ-6»
Журналист Андрей Блохин высказался о будущем Егора Афанасьева в «Авангарде».

Афанасьев выступает в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе». «Авангард» ранее получил права на форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ в результате обмена с ЦСКА.

В сезоне-2025/26 Афанасьев провел 66 игр в АХЛ с учетом плей-офф и набрал 41 (15+26) очко. Срок его соглашения с «Сан-Хосе» рассчитан до 30 июня.

«Что касается Афанасьева, «Авангард» его ждет в июле. Это будет очень хорошее приобретение.

Такой снайпер, человек, который может зайти в топ-6. В июле ждем Афанасьева», – сказал Блохин.

Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: программа «Овертайм»
Снайпер с 7 шайбами?)
66 игр 15 шайб - это снайпер?)))
Ответvizl
66 игр 15 шайб - это снайпер?)))
Блохин же шизик, очень странный тип)

Просто очень любит Авангард и омский хоккей)
Переоцененный игрок. В ЦСКА у Воробьева только в ПО ожил. Посему его так пиарят, непонятно.
в Баракуде статистика не вау, но за 2 года до этого в милуоки набирал 27+27 за 56 игр. Главное, чтоб это игрок был под Буше, а не очередной Пилипенко.
