Журналист Блохин об Афанасьеве: «Авангард» его ждет в июле. Это будет очень хорошее приобретение, человек, который может зайти в топ-6»

Журналист Андрей Блохин высказался о будущем нападающего Егора Афанасьева .

Афанасьев выступает в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе». «Авангард» ранее получил права на форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ в результате обмена с ЦСКА.

В сезоне-2025/26 Афанасьев провел 66 игр в АХЛ с учетом плей-офф и набрал 41 (15+26) очко. Срок его соглашения с «Сан-Хосе » рассчитан до 30 июня.

«Что касается Афанасьева, «Авангард» его ждет в июле. Это будет очень хорошее приобретение.

Такой снайпер, человек, который может зайти в топ-6. В июле ждем Афанасьева», – сказал Блохин.

